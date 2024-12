Chiều 26/12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo về tình hình và kết quả công tác công an năm 2024; phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2025 và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Tại họp báo, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an cho biết, công tác phòng chống tham nhũng năm 2024 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Lực lượng cảnh sát kinh tế toàn quốc đã khởi tố mới 825 vụ/1.646 bị can phạm tội về tham nhũng (tăng 16,4% so với năm 2023); thu hồi được 1.334,6 tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Trong đó, đã xử lý nhiều bị can nguyên là cán bộ cấp cao như: Bộ trưởng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh...

Trong năm 2025 và các năm tiếp theo, công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được Bộ Công an đẩy mạnh quyết liệt trên tinh thần cuộc chiến này không bao giờ “chùng xuống”, không có “ngoại lệ”, không có “vùng cấm” và “đấu tranh phòng chống tham nhũng không cản trở phát triển kinh tế”.

Họp báo thông báo về tình hình và kết quả công tác công an năm 2024; phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2025. Ảnh: CTV

Ngoài tội phạm tham nhũng, trong năm 2025 Bộ Công an còn chỉ đạo điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi gây lãng phí, thất thoát tài sản của nhà nước và nhân dân, góp phần khơi thông mọi nguồn lực, của cải để phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Theo báo cáo của Bộ Công an, trong năm 2024, An ninh quốc gia được giữ vững. Lực lượng Công an đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trên các địa bàn, lĩnh vực; giải quyết căn cơ nhiều vấn đề an ninh từ cơ sở, ngoài biên giới quốc gia. Đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn hơn 3.200 lượt hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự kiện đặc biệt quan trọng, đoàn khách cấp cao quốc tế.

Bộ Công an cũng đã chủ động nhận diện, kịp thời tham mưu, đề xuất, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm để phòng ngừa, đấu tranh, xử lý góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt tỷ lệ 91,06%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao. Điều tra, khám phá hơn 48.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội; bắt, vận động đầu thú, thanh loại hơn 3.900 đối tượng truy nã.

Nhiều đường dây, tổ chức tội phạm lớn, xuyên quốc gia liên quan ma túy, buôn bán người, lừa đảo trực tuyến, tham nhũng, buôn lậu… gây bức xúc, bất an trong nhân dân bị phát hiện, triệt phá. Phát hiện hơn 29.900 vụ, hơn 51.300 đối tượng phạm tội về ma túy; hơn 4.600 vụ, hơn 8.000 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng CAND năm 2025 là: “Gương mẫu đi đầu thực hiện chủ trương của Đảng; xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả 3 giải pháp trọng tâm “đột phá” gồm:

Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Gương mẫu đi đầu: Tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy; trong đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phòng, chống lãng phí, chống ô nhiễm môi trường.

Huy động các nguồn lực để thực hiện hiệu quả Đề án hiện đại hoá cơ sở vật chất của lực lượng CAND đến năm 2030, ưu tiên đầu tư cho 6 lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.