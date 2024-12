1. THAM MƯU CHIẾN LƯỢC LÀ “ĐIỂM SÁNG”

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm cao, đã có trên 2.300 báo cáo tham mưu hiệu quả với Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội các chủ trương, giải pháp chiến lược về an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.

2. AN NINH QUỐC GIA ĐƯỢC GIỮ VỮNG

Giải quyết căn cơ, hiệu quả nhiều vấn đề an ninh từ cơ sở, từ ngoài biên giới quốc gia; không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hơn 3.200 hoạt động, sự kiện chính trị, đối ngoại đặc biệt quan trọng của đất nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đơn vị dự lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

3. TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC, XÃ HỘI NGÀY CÀNG LÀNH MẠNH, AN TOÀN

Kiềm chế, kéo giảm tội phạm bền vững; hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao. Công tác phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế được chỉ đạo quyết liệt, bài bản, xử lý nhiều “đại án”, có tính lan tỏa rộng rãi; điều tra làm rõ, xử lý nhiều đường dây, tổ chức phạm tội lớn, xuyên quốc gia liên quan ma túy, lừa đảo trực tuyến... gây bức xúc, bất an, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

4. GƯƠNG MẪU ĐI ĐẦU TRONG XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

Tham mưu, xây dựng 08 luật và hàng trăm văn bản dưới luật, giải quyết nhiều vấn đề mới, khó, phức tạp từ thực tiễn, phù hợp với xu thế phát triển như Luật Dữ liệu, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; các Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, thi hành Luật Căn cước.

5. GƯƠNG MẪU ĐI ĐẦU TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG

Hoàn thành bố trí Công an xã cơ bản đủ sức giải quyết tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở. Ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở trên toàn quốc.

6. TIÊN PHONG, DẪN DẮT, GƯƠNG MẪU ĐI ĐẦU TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA, CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI

Tham mưu triển khai, thúc đẩy mạnh mẽ các tiện ích công (sổ sức khỏe điện tử, cấp phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký xe toàn trình, kiểm soát đăng ký xe, giấy phép lái xe, xử lý vi phạm tạm giữ giấy phép lái xe qua VNeID…), nỗ lực giải quyết các “điểm nghẽn” trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Bộ Công an tặng quà cho các hộ gia đình nhường đất cho dự án sân bay Gia Bình. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

7. “ĐIỂM TỰA BÌNH YÊN” CỦA NHÂN DÂN TRONG GIAN KHÓ, HIỂM NGUY

Hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ không quản gian khổ, hiểm nguy, cùng với các lực lượng chức năng và Quân đội nhân dân lăn xả cứu dân, giúp dân khắc phục hậu quả của cơn bão lịch sử YAGI. Nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an đã có những quyết định hết sức dũng cảm, táo bạo, thấm đẫm bản lĩnh cách mạng “vì nhân dân phục vụ”, thật sự trở thành chỗ dựa, “điểm tựa” của nhân dân.

8. NỖ LỰC, ĐI ĐẦU THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO - KHÔNG ĐỂ AI BỎ LẠI PHÍA SAU”

Phối hợp, huy động nguồn lực hoàn thành xây dựng hơn 3.000 căn nhà ở cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, bị ảnh hưởng thiên tai; đồng loạt dồn sức thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát... thể hiện truyền thống nhân văn, tương thân tương ái và trách nhiệm đối với nhân dân.

9. ĐỐI NGOẠI CÔNG AN TIẾP TỤC LÀ “TRỤ CỘT” QUAN TRỌNG TRONG ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

Đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại CAND, tham gia gìn giữ hòa bình quốc tế, góp phần mở rộng quan hệ và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

10. NỖ LỰC HIỆN ĐẠI HÓA CƠ SỞ VẬT CHẤT

Quyết liệt, linh hoạt trong điều hành công tác tài chính, hậu cần - kỹ thuật, khẩn trương triển khai nhiều dự án trọng điểm, có ý nghĩa lịch sử như Trụ sở làm việc Bộ Công an, Sân bay Gia Bình; hoàn thành xây dựng nhà ở doanh trại cho Công an cấp xã... bước đầu hiện đại hóa cơ sở vật chất, đáp ứng kịp thời, hiệu quả công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.