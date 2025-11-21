Hoạt động này thể hiện sự quan tâm chung của hai bên trong việc cùng nghiên cứu và phát triển một khung tài chính thích ứng khí hậu mới tại Việt Nam, với trọng tâm tiềm năng là lĩnh vực nông nghiệp.

Hợp tác này tiếp tục thể hiện cam kết mạnh mẽ của Nam A Bank trong nỗ lực thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam, đặc biệt sau khi Ngân hàng tổ chức thành công Hội nghị Quốc tế “Khai mở thị trường vốn xanh quốc tế - Thúc đẩy phát triển bền vững và tài chính toàn diện tại Việt Nam” diễn ra vào tháng 9/2025 vừa qua.

Trong chiến lược phát triển bền vững, nông nghiệp là một trong những ngành mà Nam A Bank đặc biệt quan tâm - lĩnh vực dễ bị tổn thương nhất bởi các rủi ro do biến đổi khí hậu. Ngân hàng sẽ phối hợp các tổ chức uy tín để nghiên cứu, thiết kế, và thử nghiệm các sản phẩm tài chính thích ứng.

Mục tiêu nhằm tăng cường khả năng chống chịu cho nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp trước các tác động như hạn hán, xâm nhập mặn, đồng thời hỗ trợ đầu tư vào công nghệ tưới tiêu, quản lý nước và các giải pháp thích ứng sáng tạo.

Ông Trần Khải Hoàn - Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng giám đốc Nam A Bank và Bà Carolin Gassner - Chủ tịch HĐQT GCPF ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Việc Nam A Bank và GCPF cùng bày tỏ sự quan tâm đối với tài chính thích ứng khí hậu diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính xanh Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ. Việc Chính phủ cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050 tạo động lực cho các Ngân hàng Thương mại đẩy mạnh tín dụng xanh gắn với bảo vệ môi trường, qua đó thúc đẩy phát triển bền vững.

Cùng với đó, sự ra đời của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM là một cột mốc quan trọng, được định vị là một trụ cột then chốt, có vai trò thu hút nguồn vốn quốc tế, đặc biệt là nguồn vốn xanh. Thông qua việc tiên phong kết nối với các quỹ quốc tế uy tín như GCPF, Nam A Bank thể hiện sự đồng hành cùng với thành phố trong việc kiến tạo môi trường thu hút nguồn vốn xanh quốc tế quy mô lớn, góp phần củng cố vị thế tài chính bền vững của thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung.

Hai bên dự kiến sẽ phối hợp nghiên cứu khung tài chính thích ứng biến đổi khí hậu từ năm 2026

Bên cạnh đó, lĩnh vực thích ứng khí hậu toàn cầu đang đối mặt với khoảng cách tài chính khổng lồ, khi các quốc gia đang phát triển cần khoảng 387 tỷ USD/năm cho mục tiêu thích ứng, gấp gần 20 lần nguồn vốn hiện có. Nguồn vốn toàn cầu chủ yếu vẫn tập trung vào giảm thiểu, khiến các dự án thích ứng khó tìm được vốn dài hạn.

Đại diện Nam A Bank cho biết: “Hiện nay tài chính thích ứng là một nhu cầu cấp thiết, đặc biệt khi Việt Nam cam kết mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Sự hợp tác này không chỉ củng cố chiến lược phát triển bền vững 'Số' và 'Xanh' của Nam A Bank, mà còn tạo điều kiện tăng cường trao đổi chuyên môn và hợp tác sâu rộng với các đối tác quốc tế.

Trong khi đó, đại diện GCPF khẳng định: “Chúng tôi đánh giá cao vai trò tiên phong của Nam A Bank trong hợp tác lần này. Nam A Bank là đối tác lâu năm của GCPF tại Việt Nam, đồng thời có thành tích vượt trội trong lĩnh vực tài chính khí hậu. Đây là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục trao đổi chuyên môn và triển khai dự án trong tương lai”.

GCPF được quản lý bởi responsAbility Investments AG, một trong những đơn vị quản lý tài sản tác động hàng đầu thế giới, đầu tư vào ba lĩnh vực trọng tâm: tài chính khí hậu, tài chính toàn diện và thực phẩm bền vững, đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Trong khi đó, Nam A Bank cũng liên tục khẳng định vị thế của mình trong chiến lược phát triển bền vững. Đến nay, Ngân hàng đã huy động thành công gần 200 triệu USD vốn quốc tế phục vụ phát triển bền vững, riêng đối với GCPF, tổ chức này đã giải ngân hơn 40 triệu USD.

Ngân hàng cũng đã hoàn thiện và áp dụng hệ thống quản lý rủi ro môi trường và xã hội (ESMS) theo tiêu chuẩn IFC, và là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam công bố hoàn thành chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế Basel III.

Nam A Bank và GCPF đã hợp tác từ năm 2018 nhằm triển khai các nguồn vốn phục vụ chương trình Tín dụng xanh. Sau thời gian dài hợp tác, Ngân hàng đã được GCPF đánh giá là một trong những đối tác triển khai thành công nhất tại Việt Nam.

