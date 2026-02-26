Ngày 26/2, tờ News1 đưa tin Jungkook phát sóng trực tiếp trên nền tảng Weverse vào khoảng 3h40 sáng, kéo dài gần 90 phút. Trong buổi livestream, nam ca sĩ trò chuyện cùng người quen trong không khí thoải mái và có sử dụng đồ uống có cồn.

Mở đầu, Jungkook chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho album mới dự kiến phát hành ngày 20/3 mang tên Arirang, đồng thời cập nhật lịch trình bận rộn thời gian qua. Khi câu chuyện trở nên cởi mở, anh thẳng thắn nói về cuộc sống cá nhân và công ty quản lý, đề cập đến nỗ lực bỏ thuốc lá nhưng cho rằng nếu chia sẻ quá nhiều có thể khiến công ty “náo động”.

Buổi livestream gây tranh cãi của Jungkook:

Tuy nhiên, một số hành động trong buổi phát sóng đã gây tranh luận. Nam ca sĩ bị cho là sử dụng cử chỉ và ngôn từ thiếu tiết chế khi tương tác với bạn bè. Khi người hâm mộ khuyên nên kết thúc livestream, anh đáp lại với thái độ được nhận xét là không hài lòng.

Sau đó, cộng đồng mạng xuất hiện ý kiến trái chiều. Một bộ phận cho rằng đây chỉ là khoảnh khắc đời thường, thể hiện sự chân thật của một nghệ sĩ trưởng thành. Ngược lại, nhiều ý kiến nhận định việc uống rượu và sử dụng ngôn từ chưa phù hợp trên kênh công khai là thiếu thận trọng.

Kết thúc buổi phát sóng, Jungkook nhắn nhủ thời điểm phát hành album không còn xa và anh sẽ nỗ lực hết mình cho lần tái xuất, như lời trấn an người hâm mộ.

Jungkook sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu trên toàn cầu.

Jungkook tên thật Jeon Jung Kook sinh năm 1997 tại Busan, là ca sĩ, vũ công, nhạc sĩ và thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm BTS. Anh gia nhập Big Hit Entertainment sau khi tham gia chương trình Superstar K năm 13 tuổi. Cùng BTS, anh góp phần tạo nên loạt hit toàn cầu như Dynamite, Butter, Boy with Luv...

Năm 2023, Jungkook đẩy mạnh hoạt động solo với album Golden. Ca khúc chủ đề Seven (hợp tác cùng Latto) từng đạt No.1 trên Billboard Hot 100, giúp anh trở thành một trong những nghệ sĩ K-pop solo thành công trên thị trường quốc tế.