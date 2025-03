Ngày 10/3, Hankyung đưa tin nam ca sĩ Wheesung được phát hiện qua đời tại nhà riêng.

Theo cảnh sát và lực lượng cứu hỏa, Wheesung được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh tại căn hộ ở quận Gwangjin, Seoul vào lúc 8h20' (giờ Hàn Quốc) hôm nay. Dù lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt sau khi gia đình báo tin nhưng không thể cứu chữa cho nạn nhân.

Nguyên nhân cái chết đang được điều tra, bao gồm khả năng sốc thuốc hoặc các yếu tố khác. Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu xâm nhập từ bên ngoài và đang xem xét liệu có di thư để lại hay không.

Nam ca sĩ Wheesung.

Công ty quản lý Tajo Entertainment xác nhận thông tin và gửi lời chia buồn sâu sắc: "Chúng tôi vô cùng đau lòng khi thông báo nghệ sĩ Wheesung đã rời xa. Xin hãy dành những lời cầu nguyện cho anh ấy.

Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về tang lễ và mong mọi người tôn trọng sự riêng tư của gia đình trong thời điểm khó khăn này. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi không lan truyền các tin đồn chưa được xác thực".

Sự ra đi của Wheesung khiến người hâm mộ và đồng nghiệp không khỏi tiếc thương, nhất là khi anh chuẩn bị tổ chức concert vào ngày 15/3 tại Daegu.

Trước đó, vào ngày 6/3, Wheesung vẫn cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội cùng lời nhắn: "Giảm cân xong rồi, hẹn gặp ngày 15/3".

Wheesung tên thật là Choi Whee Sung, sinh năm 1982, là một ca sĩ R&B, nhà sản xuất âm nhạc và diễn viên nhạc kịch Hàn Quốc. Ra mắt năm 2002 dưới trướng YG Entertainment, anh nhanh chóng nổi tiếng với giọng hát giàu cảm xúc.

Một số ca khúc nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của Wheesung như With me, Insomnia, Can’t we, Love is delicious...

Wheesung trong MV "Insomnia":

Nguồn: Hankyung

Ảnh, Video: IGNV