Gene Hackman, huyền thoại màn bạc nổi tiếng với các phim The French Connection và Superman cùng vợ ông, nghệ sĩ dương cầm cổ điển Betsy Arakawa được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng hôm 26/2. Con chó của họ cũng đã chết cùng chủ. Cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu phạm tội ở hiện trường và không công bố nguyên nhân cái chết của vợ chồng nam diễn viên.

Gene Hackman sinh năm 1930 tại California. Dù bố là nhà báo nhưng ông sớm có tình yêu với điện ảnh và thường đến các rạp phim. Năm 1956, ông kết hôn với bạn gái Faye Maltese và họ ly hôn 30 năm sau đó. Thời trẻ Gene Hackman có tình bạn thân thiết với nam diễn viên lừng danh Dustin Hoffman. Cả hai sau đó quyết tâm theo đuổi giấc mơ làm diễn viên.

Gene Hackman có vai diễn nhỏ đầu tiên trong phim Bonnie and Clyde (1967) và ngay lập tức giành đề cử Oscar. Năm 1970, ông tiếp tục được đề cử Oscar cho vai diễn trong phim I Never Sang for My Father nhưng một lần nữa trắng tay. Năm 1972, ông lần đầu chạm vào bức tượng vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với The French Connection. Năm 1978, Gene Hackman được cả thế giới biết đến với phim Superman.

Gene Hackman đã tham gia tới 80 phim với 2 tượng vàng Oscar trong tổng số 5 lần được đề cử trước khi tuyên bố nghỉ hưu năm 2008.

