Ngày 22/8, tờ CNN đưa tin rapper kiêm ca sĩ Lil Nas X đã bị cảnh sát Los Angeles bắt giữ sau vụ việc gây náo loạn trên Đại lộ Ventura, khu Studio City vào rạng sáng 21/8 (giờ địa phương).

Ca sĩ Lil Nas X.

Theo cảnh sát, lực lượng tuần tra nhận được thông báo về “một người đàn ông mặc như khỏa thân đang đi bộ trên đường”. Khi đến hiện trường, Lil Nas X bất ngờ lao vào lực lượng chức năng và bị khống chế. Anh được đưa đến bệnh viện gần đó để kiểm tra khả năng sốc thuốc trước khi bị áp giải về trại giam Valley Jail tại Van Nuys với cáo buộc hành hung cảnh sát.

Trong đoạn video do TMZ ghi lại, nam nghệ sĩ xuất hiện với một chiếc quần nhỏ và mang bốt cao bồi và cho biết mình “đang trên đường đến dự tiệc”. Anh còn tạo dáng, hát và tương tác với ống kính trước khi bị bắt giữ.

Hiện phía đại diện của Lil Nas X chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Đoạn video ghi lại hành vi bất thường của Lil Nas X:

Lil Nas X tên thật là Montero Lamar Hill, sinh năm 1999 tại Mỹ, nổi tiếng với các bản hit Old Town Road hợp tác cùng Billy Ray Cyrus, mang về giải Grammy và nhiều kỷ lục nhạc số.

Anh từng thừa nhận với Variety rằng cuộc sống nổi tiếng đi kèm nhiều biến cố, bao gồm việc chứng kiến sự ra đi của các nghệ sĩ thân thiết như Nipsey Hussle và XXXTentacion cùng với nỗi ám ảnh sức khỏe sau cái chết của bà anh năm 2018.