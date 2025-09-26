JayKii từng ghi dấu sâu đậm trong làng nhạc với Chiều hôm ấy, Đừng như thói quen… Tuy nhiên, anh đột ngột "im hơi lặng tiếng" suốt thời gian dài khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Nam ca sĩ thừa nhận, anh mất 7 năm loay hoay, mất cảm xúc với âm nhạc.

Ca sĩ JayKii trở lại sau nhiều năm vắng bóng.

Mới đây, anh chính thức trở lại làng nhạc với dự án album Tan tương tư. Ca sĩ kể có một thời gian bị mất lửa nghề vì cứ nghe nhạc là đau đầu. Nhờ có bà xã Mai Anh cũng như khán giả nhắc nhở, động viên, nam ca sĩ đã thay đổi và trở nên tích cực hơn.

JayKii nói biết ơn người bạn đời đã đến, vực anh dậy và giúp anh tốt hơn từng ngày. Những mảng màu u buồn trong album đều đã là quá khứ nhờ sự xuất hiện của cô.

"Mai Anh luôn theo sát tôi như hình với bóng. Những việc nhỏ nhất trong sinh hoạt, vợ đều nhắc nhở tôi", anh chia sẻ.

JayKii nói anh biết ơn bà xã Mai Anh.

Sự kiện ra mắt album có sự góp mặt của Mai Anh. Cô bị nhiều đồng nghiệp trêu là “phú bà” vì là người đầu tư kinh phí thực hiện album.

Thế nhưng Mai Anh cho biết cô chỉ góp 1 cây vàng, phần còn lại vẫn là do ông xã và công ty đầu tư sản xuất.

Album Tan tương tư gồm 8 ca khúc ballad: Mùa đông năm ấy, Chuyện hai ta, Ai rồi cũng khác, Mạnh mẽ ai xem... Ca sĩ sáng tác các bài này khi nhìn lại những chuyện tình đã qua và xem đó là ký ức đẹp.

Vợ chồng nhạc sĩ Dương Khắc Linh - Sara Lưu đến ủng hộ đàn em.

“Tôi đang có những điều quý giá như gia đình, đồng nghiệp và khán giả nên chỉ cần họ vẫn ở đây, tôi vẫn sẽ hát. Nếu may mắn được khán giả yêu thương, tôi càng biết ơn", anh nói.

JayKii tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và lần đầu được khán giả biết đến khi tham gia Vietnam Idol 2013.

Anh theo đuổi dòng nhạc ballad, pop và ghi dấu ấn với loạt ca khúc Chiều hôm ấy, Đừng như thói quen (song ca cùng Sara Lưu), Vài tháng sau, Càng lớn càng cô đơn, Yếu đuối ai xem…

Ngoài âm nhạc, chuyện tình của anh và bà xã Mai Anh cũng nhận nhiều sự quan tâm sau khi nên duyên từ chương trình Tỏ tình hoàn mỹ.

Các ca khúc nổi bật trong album "Tan tương tư" của JayKii

Ảnh, clip: NVCC