Truyền thông địa phương đưa tin, vào ngày 24/7, khi đang nằm nghỉ ngơi trên bãi biển Vạn Ninh, sĩ quan Li Shuda thuộc Cục Công an Vạn Ninh, bất ngờ phát hiện một người đàn ông đang vùng vẫy dưới nước.

Nạn nhân là người đàn ông họ Ye, bị sóng cuốn trôi trong lúc đang chơi ở biển cùng nhóm bạn, theo SCMP.

Khoảnh khắc sĩ quan họ Li cứu người gây sốt. Ảnh: SCMP

"Tôi đang tắm nắng thì thấy nhóm người đang chơi đùa. Một trong số họ đột nhiên bị sóng cuốn ra xa bờ. Ban đầu, tôi nghĩ họ chỉ đùa giỡn, nhưng sau 3-4 phút không thấy anh ấy ngoi lên, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Khi thấy anh ấy bắt đầu chìm, tôi vội vàng lao xuống cứu", nam sĩ quan kể lại.

Với kỹ năng bơi lội tốt và am hiểu vùng biển địa phương, Li nhanh chóng tiếp cận được nạn nhân, lúc này đã nửa tỉnh nửa mê, giữ chặt Ye từ phía sau để tránh bị chìm thêm. Nam sĩ quan dùng một tay phối hợp với một người cứu hộ khác đưa Ye bơi về phía rạn san hô gần đó.

Khi đến rạn san hô, Ye quá yếu, không thể trèo lên từ phía trước, khiến cả hai người cứu hộ phải quay sang phía bên đối diện và thử cách khác. Sau gần 30 phút nỗ lực, cuối cùng họ cũng đẩy được Ye lên rạn san hô. Sau đó, Li bơi trở lại để lấy thiết bị cứu sinh và đưa Ye vào bờ thành công.

Nam sĩ quan thuộc Cục Công an Vạn Ninh từng nhiều lần cứu người. Ảnh: Handout

Bốn ngày sau sự cố, Ye đã gửi tới nam cảnh sát cứu mạng mình một tấm biểu ngữ lụa như một món quà thể hiện sự biết ơn. "Tôi nợ anh ấy mạng sống này. Tôi thực sự biết ơn", Ye bày tỏ.

Đây không phải lần đầu tiên Li giải cứu thành công người đuối nước. Hồi tháng 5 vừa qua, anh cũng đã cứu sống một người bị đuối nước ở vùng biển này.

"Là một cảnh sát, tôi mang trong mình ý thức sâu sắc về sứ mệnh và danh dự. Sẵn sàng hành động trong những thời khắc quan trọng là một phần con người tôi. Tôi sẽ tiếp tục bảo vệ sự an toàn của vùng biển ven bờ Vạn Ninh", Li bày tỏ.

Ngoại hình gây sốt của nam sĩ quan. Ảnh: Handout

Tuy nhiên, sau khi câu chuyện về hành động truyền cảm hứng này được đăng tải, Li Shuda còn nổi tiếng vì một lý do bất ngờ hơn là bức ảnh chụp khoảnh khắc anh bước lên khỏi dòng nước với chiếc áo phông ướt sũng, để lộ cơ bắp cuồn cuộn và cơ thể rắn chắc đã khiến dân mạng "dậy sóng".

Không ít bình luận hết lời ca ngợi cả ngoại hình lẫn tài đức của nam sĩ quan trẻ.

"Đúng là tâm sinh tướng, đẹp người, đẹp cả nhân cách"; "Anh ấy vừa có trách nhiệm vừa đẹp trai nữa, không biết đã có người yêu chưa?"; "Tôi đoán vùng biển Vạn Ninh chắc chắn sẽ rất tấp nập vì nam sĩ quan này", dân mạng hài hước bình luận.