Lửa trắng là miniseries xoay quanh cuộc chiến chống tội phạm ma tuý của lực lượng công an sẽ nối sóng Lời hứa đầu tiên. Phim do Bùi Quốc Việt làm đạo diễn với sự góp mặt của dàn diễn viên quen thuộc như: NSƯT Hồ Phong, Duy Hưng, Việt Hoa, Trương Hoàng... và đặc biệt là diễn viên Bảo Anh sẽ tiếp tục khoác lên mình bộ sắc phục công an quen thuộc.

Tạo hình vai công an của Bảo Anh trong "Lửa trắng".

Sau vai chiến sĩ công an trong Lằn ranh, Bảo Anh vào vai Trung tá Vũ Bá Tân trong phim Lửa trắng. Bộ phim cũng đánh dấu năm thứ 20 nam diễn viên sinh năm 1981 đóng vai công an trên màn ảnh.

Chia sẻ với VTV Kết nối, Bảo Anh nói lần này tiếp tục vào vai công an như trước, chỉ có điều khác là người chiến sĩ ấy giờ đã già đi. "Thách thức là làm thế nào để vai diễn đó khác với hàng chục vai công an trước đây. Đó là điều tôi luôn cảm thấy khó khăn", anh nói.

Nam diễn viên từng chia sẻ với VietNamNet mục đích cuối cùng của mình là trở thành diễn viên đóng vai công an nhiều nhất. "Vai công an là hình ảnh đại diện cho sức mạnh của công lý, đại diện cho cái thiện nên tôi rất thích vào những vai chính diện như vậy. Nhiều người bảo tại sao tôi không thử những vai phản diện nhưng làm điều xấu rất dễ, làm điều tốt thì khó nên tôi luôn muốn làm điều tốt.

Tôi chưa thấy lý do nào để thay đổi sự lựa chọn của mình cả. Tôi đã được mời vào các vai phản diện nhưng nếu cùng một thời điểm mà vừa được mời vào vai ác lẫn vai công an tôi sẽ chọn vế sau dù vai công an đó có ít đất diễn đi chăng nữa", Bảo Anh chia sẻ về lý do thích đóng vai công an với VietNamNet.

NSƯT Hồ Phong cùng Duy Hưng và Việt Hoa trong "Lửa trắng".

NSƯT Hồ Phong, Trung tá công an thật ngoài đời vào vai ông trùm Lão Công trong Lửa trắng. Nam diễn viên cho biết vai diễn khác nhiều so với các vai anh đảm nhiệm trước đây. NSƯT Hồ Phong nói rất thích vai Lão Công vì có đời sống nội tâm giằng xé.

Trong khi đó, diễn viên Duy Hưng từng gây ấn tượng với vai Khương "liều" trong Độc đạo lột xác trong tạo hình một giám đốc mà theo anh là một người "bí hiểm, nguy hiểm, khá lạnh lùng và tình nghĩa".

Nữ diễn viên Việt Hoa cũng gây chú ý với tạo hình mới dành cho nhân vật Mai - một cô gái nổi loạn và trẻ hơn tuổi thực của cô ngoài đời, khác hẳn nhân vật cô đảm nhiệm trong Gió ngang khoảng trời xanh.

Lửa trắng lên sóng VTV3 vào 20h thứ 5 và 6 hàng tuần từ 18/6.