Ngày 14/11, tờ Livedoor đưa tin nam diễn viên Kataoka Kamezo (64 tuổi) đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một nhà máy bánh kẹo kiêm khu nhà ở ở quận Adachi, Tokyo (Nhật Bản). Vụ hỏa hoạn bùng phát khoảng 4h sáng ngày 24/11 tại tòa nhà 3 tầng ở khu vực Higashi Ikou. Ngọn lửa được dập tắt sau gần 2 giờ nhưng tầng 3 – nơi sinh hoạt của cư dân đã bị thiêu rụi khoảng 30m2.

Nam diễn viên Kataoka Kamezo.

Cảnh sát Tokyo cho biết, một người đàn ông được phát hiện trong tình trạng ngừng tim, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Danh tính nạn nhân sau đó được xác minh là Kataoka Kamezo, cư trú tại quận Bunkyo. Một người đàn ông khác ngoài 60 tuổi bị thương nhưng vẫn tỉnh táo khi nhập viện. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Công ty quản lý của Kataoka Kamezo ra thông báo: “Chúng tôi vô cùng đau buồn trước tin buồn này. Thông tin về tang lễ sẽ được cập nhật khi có quyết định chính thức”.

Hiện trường vụ hỏa hoạn:

Kataoka Kamezo tên thật Kataoka Jiro, sinh năm 1961 tại Tokyo, là diễn viên sân khấu truyền thống nổi tiếng. Trong hơn 50 năm hoạt động, ông để lại ấn tượng với khả năng hóa thân đa dạng, từ phản diện, vai già đến các nhân vật hài, góp mặt trong nhiều vở kinh điển như Yoshitsune Senbon Zakura, Shunkan, Kanadehon Chūshingura, Benten Musume Meo no Shiranami… Năm 1998, ông từng nhận giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất của Manayama Seika Award.

Lần xuất hiện cuối cùng trên sân khấu của ông là tháng 10/2025 tại Nhà hát Misono-za với các vai nhà sư Myōnenbō trong Kyoganoko Musume Dōjōji và Yosōbee trong Nezumi Komon Harugi Hina-gata.