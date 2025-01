Chiều 17/1, lãnh đạo UBND thành phố Nam Định thông tin kế hoạch tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần xuân Ất Tỵ năm 2025 từ 8-13/2 (tức 11-16 tháng Giêng).

Các hoạt động chính bao gồm lễ rước kiệu Ngọc Lộ (8/2), lễ rước nước, tế cá (9/2) và lễ dâng hương tại đền Thiên Trường (11/2) do UBND thành phố Nam Định chủ trì.

Trong thời gian diễn ra lễ khai ấn (đêm 14 tháng Giêng), Ban Tổ chức lễ hội sẽ đóng cửa đền Thiên Trường để thực hiện nghi lễ truyền thống. Từ 22h15 đến 22h40 sẽ thực hiện nghi lễ dâng hương; từ 22h40 đến 23h10 sẽ tổ chức nghi lễ rước kiệu ấn.

Ngày 15 tháng Giêng (ngày 12/2), từ 2h sáng thực hiện lễ hồi Kiệu Ấn; từ 5h sáng tổ chức phát tờ ấn cho nhân dân và du khách tại nhà Giải vũ, nhà Trưng bày và đền Trùng Hoa.

Ngày 16 tháng Giêng (ngày 13/2) thực hiện các nghi thức tế, lễ tiết thượng nguyên, tế tiên tổ triều Trần, dâng Chúc văn hoàn cung.

Lễ hội khai ấn đền Trần 2025 từ ngày 8/2 - 13/2. Ảnh: Trọng Tùng

Lễ hội khai ấn đền Trần xuân Ất Tỵ năm 2025 sẽ có nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật đặc sắc trong khuôn viên khu di tích đền Trần, quảng trường Đông A như: múa lân - sư - rồng, thi đấu cờ người, chọi gà, trưng bày sinh vật cảnh, triển lãm ảnh Thành Nam những mốc son lịch sử, trưng bày ảnh đẹp du lịch Nam Định…

UBND thành phố Nam Định và ban tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần đã thành lập các tiểu ban và phân công nhiệm vụ cụ thể đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ… trước, trong và sau lễ hội. Trong đó, chú trọng đảm bảo an ninh, an toàn trong thời gian diễn ra lễ khai ấn (đêm 14 tháng Giêng) và thời điểm phát tờ ấn cho khách thập phương.

Lễ khai ấn đền Trần là một tập tục cổ được duy trì hàng năm để tưởng nhớ công đức của các vua Trần; đồng thời giáo dục thế hệ mai sau về truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm, bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, nghi lễ khai ấn đền Trần với ý nghĩa nhân văn lớn lao là cầu cho thiên hạ thái bình, thịnh trị. Ấn của nhà Trần khắc chữ "Trần triều điển cố" và "Tích phúc vô cương". Bản chất của bốn chữ "Tích phúc vô cương" trên ấn là nhà Trần ban cho con cháu cái phúc, dạy con cháu, bách gia trăm họ phải biết giữ gìn phẩm chất đạo đức, tích phúc thật tốt, phúc đức càng dày thì được hưởng lộc càng bền vững.