Theo ghi nhận của PV VietNamNet, chiều 23/2, dù trời mưa nhưng hàng nghìn người dân trong và ngoài tỉnh đã có mặt tại đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định) để xin lộc ấn tại Lễ hội khai ấn đền Trần xuân Giáp Thìn 2024.

Trong Lễ hội Khai ấn đền Trần năm nay, Ban tổ chức lễ hội bố trí trong không gian mở tại Quảng trường Đông A, Khu trung tâm lễ hội Trần thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa Đền Trần - Chùa Tháp nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, trưng bày, triển lãm sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách về dự.

Dù trời mưa nhưng nhiều người đã đổ về đền Trần Nam Định dâng lễ trước giờ khai ấn.

Chị Trần Ngọc Lan, du khách từ Hải Phòng cho biết, nhiều năm trở lại đây, cứ đến dịp lễ hội là chị và người thân lại đến xin lộc ấn, năm nay gia đình chị đi từ 5 giờ sáng để tránh tắc đường.

"Năm nay không còn cảnh chen lấn xô đẩy, gia đình tôi cũng thấy an toàn, yên tâm hơn khi đi lễ hội. Tôi tới đền Trần bày tỏ lòng thành kính, biết ơn các bậc tiền nhân, không mang tâm lý nặng cúng bái, xin lộc, mong cầu danh vị", chị Lan cho biết.

Ghi nhận bên trong đền Trần không có hiện tượng chen lấn.

Lễ Khai ấn đền Trần sẽ được tổ chức vào giờ Tý (23 giờ) đêm ngày 14 tháng Giêng (23/2) với các nghi lễ truyền thống.

Đến 5 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng (24/2), nhà đền tổ chức phát ấn cho nhân dân ở 4 địa điểm: nhà Giải vũ tại Cung Thiên Trường, đền Cố Trạch và Nhà trưng bày tại Cung Trùng Hoa.

Ngày 16 tháng Giêng (25/2) tổ chức tế, lễ Tết Thượng nguyên tại đền Cố Trạch và làm lễ dâng Chúc văn hoàn cung.

Công tác chuẩn bị lễ hội khai ấn đền Trần Xuân Giáp Thìn 2024 đã hoàn tất.

Lễ Khai ấn đền Trần năm nay diễn ra vào đúng dịp cuối tuần, dự báo thu hút hàng vạn lượt du khách về dự hội.

Theo ước tính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong dịp Lễ hội Khai ấn đền Trần Xuân Giáp Thìn 2024 có khoảng 170 nghìn lượt khách tới tham quan, du lịch; công suất buồng phòng dành cho khách lưu trú dài ngày tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Nam Định đạt từ 70-80%, một số khách sạn đạt 100%.

Như mọi năm, đền Trần sẽ phát ấn cho du khách thập phương đến hết tháng Giêng, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu tâm linh cho nhân dân khi về với quê hương Nam Định.

Gần 3.000 công an đảm bảo an ninh trật tự Lễ Khai ấn đền Trần Nam Định

Công an thành phố Nam Định đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự cho Lễ Khai ấn đền Trần Xuân Giáp Thìn năm 2024 và được Công an tỉnh, UBND thành phố Nam Định phê duyệt.

Theo phương án, hơn 2.800 cán bộ, chiến sĩ gồm lực lượng Công an, Quân sự, bảo vệ dân phố, quản lý trật tự đô thị, quản lý trật tự nhà đền chia thành 5 vòng, 70 chốt, 1 tổ kiểm tra, 4 tổ tuần tra giải quyết giao thông trật tự… Lãnh đạo Công an TP Nam Định đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng với quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn để Lễ Khai ấn đền Trần Xuân Giáp Thìn diễn ra trang nghiêm, lành mạnh, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của Nam Định.

Gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác giữ an ninh trật tự tại lễ hội.

Bãi xe được ban tổ chức lễ hội sắp xếp cách đền khoảng 1 km. Bảng giá gửi xe được niêm yết, tình trạng chặt chém không diễn ra.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc đánh giá cao kết quả, thành tích của toàn lực lượng Công an tỉnh Nam Định đạt được trong năm 2023 cũng như dịp Tết Nguyên đán và ở các lễ hội đầu xuân Giáp Thìn.

Ông Phạm Gia Túc biểu dương Công an thành phố Nam Định đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự Lễ Khai ấn đền Trần xuân Giáp Thìn phù hợp với điều kiện thực tế.

Ngoài ra, ông Túc cũng đề nghị lực lượng Công an tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và của Ban Thường vụ Trung ương về tổ chức Lễ hội; triển khai thực hiện nghiêm phương án đã được phê duyệt với mục tiêu cao nhất là đảm bảo cho lễ hội diễn ra an toàn, nhân dân du xuân vui tươi, phấn khởi và tiết kiệm.