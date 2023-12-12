{"article":{"id":"2226238","title":"Nam Định sẽ bắn pháo hoa đón giao thừa tại 3 điểm với 360 giàn pháo hoa","description":"UBND TP Nam Định vừa công bố kế hoạch, bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 10/2/2024 (đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn)","contentObject":"<p>Nhằm đánh dấu thời khắc Giao thừa chuyển sang năm mới 2024, tạo không khí vui tươi phấn khởi, lành mạnh cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, từ 0h đến 0h15 ngày 10/2/2024 (đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn) tỉnh Nam Định sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm với 360 giàn pháo hoa các loại của Công ty TNHH một thành viên Hoá chất 21, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.</p>\n<p>Các điểm bắn pháo hoa gồm: Hồ Vị Xuyên (phường Vị Hoàng, TP Nam Định), khu công viên văn hóa Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định), quảng trường phía sau khách sạn Nam Cường (phường Lộc Vượng, TP Nam Định).</p>\n<p>Kinh phí đảm bảo từ nguồn kinh phí xã hội hóa. </p>\n<p>Ban chỉ huy quân sự tỉnh, yêu cầu các đơn vị chuẩn bị chu đáo, tỷ mỷ; tập huấn kỹ thuật và tổ chức bắn pháo hoa chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị, phương tiện kỹ thuật của Quân đội và tài sản của nhân dân. Phối hợp với Công an tỉnh bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình làm công tác chuẩn bị và thực hành.</p>\n<p><strong>Hoàng Bách</strong></p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/nam-dinh-se-ban-phao-hoa-don-giao-thua-tai-3-diem-voi-360-gian-phao-hoa-2226238.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hoangbach-1427.png","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hoangbach-1427.png","updatedDate":"2023-12-12T21:33:41","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"12/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2226140","title":"Nhà ga quốc tế Đà Nẵng đạt chứng nhận Welcome Chinese đầu tiên Đông Nam Á","description":"Nhà ga quốc tế Đà Nẵng vừa trở thành nhà ga sân bay đầu tiên tại Đông Nam Á đạt chứng nhận Welcome Chinese.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-ga-quoc-te-da-nang-dat-chung-nhan-welcome-chinese-dau-tien-dong-nam-a-2226140.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nha-ga-quoc-te-da-nang-dat-chung-nhan-welcome-chinese-dau-tien-dong-nam-a-1095.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T17:14:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226034","title":"Đồng Nai sắp có 'con đường ánh sáng' độc đáo ven sông","description":"Mừng kỷ niệm 325 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai, thành phố xây dựng “con đường ánh sáng” tại phố đi bộ Nguyễn Văn Trị phục vụ người dân và du khách.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dong-nai-sap-co-con-duong-anh-sang-doc-dao-ven-song-2226034.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/duong-anh-sang-dong-nai-969.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T16:07:17","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226113","title":"Đón Giáng sinh và năm mới đáng nhớ ở Sunset Town, Phú Quốc","description":"Sự kiện “New Year Countdown 2024” hứa hẹn mang đến Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) đại nhạc hội sôi động, những màn pháo hoa mãn nhãn bên bờ biển nam Phú Quốc. 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UBND TP Nam Định vừa công bố kế hoạch, bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 10/2/2024 (đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn)
Nhằm đánh dấu thời khắc Giao thừa chuyển sang năm mới 2024, tạo không khí vui tươi phấn khởi, lành mạnh cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, từ 0h đến 0h15 ngày 10/2/2024 (đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn) tỉnh Nam Định sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm với 360 giàn pháo hoa các loại của Công ty TNHH một thành viên Hoá chất 21, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.
Các điểm bắn pháo hoa gồm: Hồ Vị Xuyên (phường Vị Hoàng, TP Nam Định), khu công viên văn hóa Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định), quảng trường phía sau khách sạn Nam Cường (phường Lộc Vượng, TP Nam Định).
Kinh phí đảm bảo từ nguồn kinh phí xã hội hóa.
Ban chỉ huy quân sự tỉnh, yêu cầu các đơn vị chuẩn bị chu đáo, tỷ mỷ; tập huấn kỹ thuật và tổ chức bắn pháo hoa chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị, phương tiện kỹ thuật của Quân đội và tài sản của nhân dân. Phối hợp với Công an tỉnh bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình làm công tác chuẩn bị và thực hành.