{"article":{"id":"2224965","title":"4 lãnh đạo tỉnh Nam Định đều đạt phiếu tín nhiệm 100%","description":"Tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Nam Định, ghi nhận 4 lãnh đạo chủ chốt đều có phiếu tín nhiệm cao đạt 100%, tương đương 56/56 phiếu phát ra và thu về.","contentObject":"<p>Sáng nay (9/12), tại kỳ họp thứ 15, HĐND <a href=\"https://vietnamnet.vn/nam-dinh-tag5152453093594338550.html\" target=\"_blank\">tỉnh Nam Định</a> khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm 27 chức danh gồm Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Trưởng Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-398536538-1042697813622246-6928329168152894366-n-1-397.jpg?width=768&s=aAxQKwr5_DcnaEj6186HMw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-398536538-1042697813622246-6928329168152894366-n-1-397.jpg?width=1024&s=qOZcT1yh2avGn82E_9VLvA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-398536538-1042697813622246-6928329168152894366-n-1-397.jpg?width=0&s=BLEpBy4-WCAsrdBPx0k5WA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-398536538-1042697813622246-6928329168152894366-n-1-397.jpg?width=768&s=aAxQKwr5_DcnaEj6186HMw\" alt=\"W-398536538-1042697813622246-6928329168152894366-n-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-398536538-1042697813622246-6928329168152894366-n-1-397.jpg?width=260&s=Y5NJhkzwDzer-3QUmkw3og\"></picture>

<figcaption>Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Nam Định, ghi nhận 4 lãnh đạo chủ chốt đều có phiếu tín nhiệm cao đạt 100%.</figcaption>

</figure>

<p>Sau khi bỏ phiếu, kết quả có 4 chức danh đạt phiếu tín nhiệm cao 100% (tương đương 56/56 phiếu phát ra và thu về) gồm: ông Lê Quốc Chỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Đình Nghị Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và ông Đinh Ngọc Văn, Chánh Thanh tra tỉnh.</p>

<p>9 chức danh khác có số phiếu tín nhiệm cao trên 95% gồm: Phó Chủ tịch HĐND Mai Thanh Long (98,2%); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh (96,4)%; Giám đốc Công an tỉnh Trần Minh Tiến (98,2%); Giám đốc Sở TT&TT Vũ Trọng Quế (96,4%); Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Tiến Dũng với (96,4%); Giám đốc Sở GTVT Đinh Xuân Hùng (96,4%); Chánh Văn phòng UBND tỉnh Chu Thị Hồng Loan (98,2%); Giám đốc Sở KH&ĐT Mai Văn Quyết (96,4%); Giám đốc Sở TN&MT Phạm Văn Sơn (98,2%).</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hop-nam-dinh-398.jpg?width=768&s=KcInH2pQeOlUyrFXh8GZ0w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hop-nam-dinh-398.jpg?width=1024&s=cXJpdLKmnXCvfWrEJ1y2VQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hop-nam-dinh-398.jpg?width=0&s=MWQrl37_0FG6ir4CAS6_NA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hop-nam-dinh-398.jpg?width=768&s=KcInH2pQeOlUyrFXh8GZ0w\" alt=\"hop nam dinh.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hop-nam-dinh-398.jpg?width=260&s=76KV4hjkmOxenLuX0F5uaQ\"></picture>

<figcaption>Công tác bỏ phiếu, kiểm phiếu diễn ra minh bạch</figcaption>

</figure>

