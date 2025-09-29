Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra vào ngày 16/9 khi ông Yang, đến từ Thiểm Tây (Trung Quốc), đang cùng vợ tham quan quanh khu vực biển Jogasaki, tỉnh Shizuoka (Nhật Bản).

Sau khi nghe thấy tiếng người rơi xuống biển, ông Yang phát hiện một phụ nữ đang nổi ngửa trên mặt nước. Không chút do dự, nam du khách 54 tuổi đã men theo vách đá để tìm cách cứu nạn nhân, theo Tin tức Bắc Kinh.

Ảnh: SCMP

Ông cho biết, vách đá gần như thẳng đứng nên việc leo xuống rất khó khăn.

"Chân tôi run bần bật. Vài người trên cây cầu gần đó hét lên 'đừng xuống, nguy hiểm lắm'. Dù sợ, nhưng tôi nghĩ đây là một mạng người, mình phải cứu", ông Yang kể lại.

Một nhân viên quản lý khu du lịch đã ném phao cứu sinh về phía người phụ nữ đuối nước nhưng bị gió thổi bay. Những du khách có mặt tại hiện trường sau đó tiếp tục ném xuống một chiếc túi nhựa lớn chứa các chai nước rỗng để làm phao tạm.

Nạn nhân khi ấy cách bờ 30-40m và đã trong tư thế úp mặt xuống nước. Khi tiếp cận, ông Yang lật người cô lại rồi đặt đầu và vai lên chiếc phao tự chế. Sau đó, ông vừa bơi ngửa vừa kéo cô vào bờ.

Tuy nhiên, sóng lớn khiến việc bơi ngược chiều vào bờ rất vất vả. Chưa kể, tay trái ông Yang còn cử động khá khó khăn sau ca phẫu thuật hồi đầu tháng 8.

Ảnh: 163.com

Đúng lúc đó, 2 người thuộc đội cứu hộ địa phương đã có mặt, đưa người phụ nữ lên thuyền rồi quay lại đón ông Yang. "Cơ bắp tôi cứng đờ, tê liệt như thể vừa chạy xong một cuộc marathon", ông kể lại khoảnh khắc kiệt sức sau khi cứu người.

Lực lượng cứu hộ địa phương đã hỗ trợ đồ ăn, nước uống giúp du khách lấy lại sức và bày tỏ sự biết ơn trước phản ứng kịp thời của ông Yang.

Dù cánh tay trái bị trầy xước, song nam du khách Trung Quốc cảm thấy vô cùng tự hào vì có thể vượt qua nỗi sợ của bản thân để cứu người. Ông Yang cho biết không rõ tình trạng của người phụ nữ sau đó, chỉ biết cô là người Nhật.

Sau khi được đưa tin, hành động dũng cảm của ông Yang đã nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội.