Vụ tai nạn xảy ra từ hôm 5/8 nhưng mới được truyền thông đưa tin.

Cụ thể, trong lúc chinh phục đỉnh núi tuyết cao hơn 4.000m, một nữ du khách họ Tiêu bị tảng đá lớn rơi trúng, khiến xương đùi gãy, các ngón chân dập nát và hoàn toàn không thể tự xuống núi.

Thời gian giải cứu lên tới 12 tiếng đồng hồ. Ảnh: HK01

Những người đi cùng cố gắng khiêng nạn nhân xuống núi nhưng bất thành. Khu vực xảy ra tai nạn lại không có sóng điện thoại, nên không thể liên lạc được với lực lượng cứu hộ địa phương.

Nhóm du khách dùng bộ đàm liên hệ với người dân trong vùng để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Sau khi thương lượng, 6 người dân đồng ý đưa nạn nhân xuống núi bằng cáng thô sơ, với giá 10.000 Nhân dân tệ (36,8 triệu đồng) mỗi người.

Tuy nhiên, do địa hình quá hiểm trở và tình huống khẩn cấp, thêm 4 người nữa được huy động tham gia nhưng tổng chi phí vẫn giữ nguyên là 60.000 Nhân dân tệ.

Ảnh: HK01

Theo những người trực tiếp tham gia cứu hộ, con đường xuống núi rất dốc, thường xuyên có đá lở, không khí loãng và thiếu oxy.

Trong suốt 12 tiếng, họ thay phiên nhau khiêng cáng, nhiều lúc còn dùng thân mình làm “lá chắn” để bảo vệ nạn nhân khỏi đá rơi.

Cuối cùng, họ đưa được cô Tiêu xuống đồng cỏ Géxī, nơi lực lượng chức năng có thể tiếp nhận và đưa nạn nhân tới bệnh viện.

Nữ du khách hài lòng với mức phí cô phải trả. Ảnh: Sohu

Sau khi được giải cứu, cô Tiêu chia sẻ trên mạng xã hội rằng, đây là “sự lựa chọn nhanh nhất và duy nhất” trong hoàn cảnh nguy hiểm.

Cô bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người đã mạo hiểm cứu mình, đồng thời khẳng định khoản phí 60.000 Nhân dân tệ là “hoàn toàn xứng đáng”.

Tuy vậy, khi thông tin được đăng tải, cư dân mạng Trung Quốc lại chia thành hai luồng ý kiến. Nhiều người cho rằng trong tình huống sinh tử, mức giá này không hề đắt, thậm chí còn “rẻ” hơn so với dịch vụ cứu hộ chuyên nghiệp trên núi cao.

Ảnh: HK01

“Thù lao tính ra chỉ khoảng 500 Nhân dân tệ (1,8 triệu đồng)/giờ/người, hoàn toàn hợp lý với công sức và nguy hiểm mà họ phải đối mặt”, một người nhận định.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc thương lượng giá trong lúc khẩn cấp dễ tạo cảm giác bị “chặt chém”.

Không ít người còn chỉ trích nữ du khách thiếu chuẩn bị, khi không mang theo điện thoại vệ tinh hay mua bảo hiểm cứu hộ chuyên dụng, vô tình đặt bản thân và cả đội cứu hộ địa phương vào tình thế nguy hiểm.