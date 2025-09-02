Chia sẻ với tạp chí People, Lukas Vöhser Falcón - một du khách người Tây Ban Nha có mặt tại đài phun nước thời điểm xảy ra sự việc - cho biết, “ai cũng bất ngờ trước hành động kỳ quặc” của người đàn ông kia.

“Tôi đang dùng điện thoại quay lại khung cảnh thì anh ta bất ngờ lao xuống gây náo loạn. Anh ta tỏ ra khoái chí, nở nụ cười tự mãn khi tạo dáng trong làn nước mát lạnh trước sự ngỡ ngàng của nhiều người,” Falcón kể.

Sự việc xảy ra cuối tháng 7, song mới được truyền thông đưa tin gần đây. Ảnh chụp màn hình

"Chỉ ít phút sau, khi cảnh sát xuất hiện, nụ cười kia lập tức biến mất, thay bằng vẻ mặt lúng túng và căng thẳng", Falcón cho biết thêm.

Trước đó, người đàn ông đã được bạn đi cùng kéo lên, song hành vi vi phạm đã bị phát hiện. Giới chức địa phương hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận hay thông tin gì thêm về sự việc.

Trên mạng xã hội, nhiều người dân Italia bày tỏ phẫn nộ, cho rằng hành động trên không chỉ vi phạm pháp luật mà còn xúc phạm biểu tượng văn hóa lâu đời của đất nước.

Trevi là đài phun nước nổi tiếng hàng đầu thế giới, thu hút hàng chục nghìn du khách tham quan mỗi ngày vào mùa cao điểm. Ảnh: CNN

Đài phun nước Trevi, hoàn thành vào năm 1762, là một trong những kiệt tác kiến trúc baroque, gắn liền với văn hóa và lịch sử của Italia.

Các chuyên gia bảo tồn nhấn mạnh rằng việc nhảy xuống nước, vứt rác hay tác động vật lý lên bề mặt công trình có thể gây hư hại nghiêm trọng cho cấu trúc đá và hệ thống nước vốn đã tồn tại hàng trăm năm.