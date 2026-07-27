Ngày 27/7, thông tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận, Đội An ninh Cảng hàng không Pleiku vừa trao trả tài sản trị giá hơn 4 tỷ đồng cho một hành khách để quên tại sân bay.

Tài sản do ông Đ. bỏ quên tại sân bay trị giá hơn 4 tỷ đồng. Ảnh: Phòng Quản lý XNC

Theo thông tin ban đầu, ngày 20/7, hành khách T.H.Đ. (trú tại Sóc Sơn, TP Hà Nội) đi chuyến bay VNA1614/20JUL/PXU – HAN. Trong lúc vội vàng, ông Đ. đã sơ ý để quên một túi da màu đen tại nhà ga Cảng hàng không Pleiku.

Bên trong túi da có nhiều tài sản và giấy tờ quan trọng, gồm 85 triệu đồng tiền mặt, 2 thẻ ngân hàng và 1 sổ tiết kiệm trị giá 4 tỷ đồng. Sau khi phát hiện túi xách bị bỏ quên, ông T.H.Đ. đã trình báo với Đội An ninh hàng không, đề nghị giúp đỡ tìm lại tài sản.

Tiếp nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh hàng không Pleiku đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát hệ thống camera giám sát để xác minh quá trình di chuyển của ông Đ.; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để tìm kiếm tài sản cho hành khách.

Đội An ninh hàng không Pleiku bàn giao tài sản cho ông Đ. Ảnh: Phòng Quản lý XNC

Chỉ trong thời gian ngắn, tài sản của hành khách đã được tìm thấy. Qua kiểm tra, đối chiếu thông tin, Đội An ninh hàng không Pleiku xác định ông T.H.Đ. là chủ sở hữu hành lý bị thất lạc nên đã tiến hành trao trả theo quy định.