Chiều 23/7, sau khi tàu SE7 rời ga Đồng Hới, trong lúc vệ sinh toa xe, tiếp viên Trần Đức Thuyết (phụ trách toa số 1) phát hiện một túi xách do du khách nước ngoài bỏ quên.

Tiếp nhận thông tin, Trưởng tàu Nguyễn Cường cùng tổ tàu nhanh chóng có mặt, lập biên bản kiểm kê tài sản theo đúng quy trình với sự chứng kiến của các hành khách.

Tài sản của hành khách nước ngoài bỏ quên trên tàu SE7 được bàn giao tại ga Huế để gửi về ga Đồng Hới. Ảnh: VNR.

Kiểm tra bên trong, tổ tàu phát hiện 7 triệu đồng tiền mặt, 3.050 AUD, 71 USD cùng một số ngoại tệ khác, tổng giá trị quy đổi khoảng 65 triệu đồng. Ngoài ra, chiếc túi còn có một điện thoại di động và hộ chiếu mang tên hành khách nước ngoài.

Sau khi hoàn tất kiểm kê, tổ tàu liên hệ với người đại diện mua vé cho hành khách. Theo nguyện vọng của chủ tài sản, toàn bộ số tiền và tài sản được bàn giao tại ga Huế để chuyển ngược về ga Đồng Hới.

Sau đó, nhân viên đường sắt tiếp tục hoàn tất các thủ tục cần thiết để hành khách nhận lại đầy đủ tài sản.

Đây không phải lần đầu nhân viên đường sắt kịp thời phát hiện, bảo quản và trao trả tài sản giá trị cho hành khách.

Trước đó, ngày 22/7, sau khi tàu SE2 kết thúc hành trình tại ga Hà Nội, tổ tàu do Trưởng tàu Lê Xuân Quyết phụ trách phát hiện một hành khách bỏ quên hơn 122 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Toàn bộ tài sản sau đó được làm thủ tục trao trả cho chủ sở hữu.

Cùng ngày, tổ tàu SE1 do Trưởng tàu Nguyễn Công Thiên phụ trách cũng trao trả hai túi xách chứa tổng cộng 14 triệu đồng cho hành khách bỏ quên sau khi xuống tàu tại ga Đông Hà.

Những việc làm trên góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, sự trung thực và tận tâm của đội ngũ nhân viên đường sắt trong quá trình phục vụ hành khách.