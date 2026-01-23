Vào khoảng 9h7 sáng 23/1, khi tàu SE20 dừng tại ga Ninh Bình để đón khách, trong quá trình kiểm tra tác nghiệp, nhân viên toa số 2 phát hiện một túi xách màu xanh bị bỏ quên trên tàu. Ngay sau đó, nhân viên này đã báo cáo Trưởng tàu để xử lý theo đúng quy định.

Tổ tàu SE20 tiến hành kiểm tra, lập biên bản dưới sự chứng kiến của hành khách trên tàu. Qua kiểm tra, bên trong túi xách có 2.150 USD, gần 1 triệu đồng tiền mặt, một hộ chiếu và thẻ căn cước công dân mang tên Hoàng Thị Hương Giang.

Bên trong túi xách nữ hành khách để quên trên tàu có hơn 2.000 USD. Ảnh: VNR.

Sau khi hoàn tất biên bản, tổ tàu đã chủ động liên hệ với chị Hoàng Thị Hương Giang để thông báo về việc phát hiện tài sản bị bỏ quên.

Nữ hành khách bày tỏ sự bất ngờ và vui mừng khi biết toàn bộ tài sản và giấy tờ quan trọng của mình vẫn nguyên vẹn.

Dự kiến, tối cùng ngày, khi tàu SE19 tới ga Ninh Bình, tổ tàu sẽ tiến hành trao trả đầy đủ tài sản cho hành khách theo đúng quy trình.