Theo Simple Flying, chuyến bay gặp sự cố mang số hiệu AA198 khởi hành vào khoảng 19h ngày 7/4 từ New York để tới Milan (Italia). Dữ liệu trên Flightradar24 cho thấy chuyến bay dự kiến kéo dài trong 8 tiếng.

Ảnh minh họa: Simple Flying

Tuy nhiên, sau khoảng 4 giờ di chuyển, phi hành đoàn bất ngờ đưa ra thông báo máy bay sẽ quay trở lại New York. Theo CBS News, nguyên nhân ban đầu được xác định là do một nam hành khách gây rối.

Nhân chứng cho biết, người đàn ông liên tục lớn tiếng với tiếp viên về việc không được ngồi gần cửa thoát hiểm. Việc suất ăn không đúng với những gì đặt trước khiến nam hành khách càng tỏ ra bất mãn.

"Dù có nhiều hành vi gây rối, song người đàn ông đó vẫn tự do di chuyển ở cuối máy bay. Một lúc sau, anh ta chạy vọt qua chỗ chúng tôi để tìm cách xông vào buồng lái", Michael Scigliano, một nhân chứng, nói.

Nữ hành khách Krystie Tomlinson cho biết thêm: "Các tiếp viên liên tục hỏi chúng tôi xem có ai là cảnh sát hay quân nhân không để hỗ trợ họ".

Chiếc Boeing 777-200ER hạ cánh an toàn xuống sân bay John F.Kennedy ở New York lúc 3h ngày 8/4. Hơn 300 hành khách phải tiếp tục chờ đợi trên máy bay cho tới khi lực lượng an ninh áp giải kẻ gây rối đi.

Trong một tuyên bố sau đó, đại diện American Airlines đã lên tiếng xác nhận sự cố, đồng thời khẳng định "sự an toàn của toàn thể khách hàng và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của hãng".