Nam Long Gallery tại Sala (Thủ Thiêm) là không gian trải nghiệm dành cho khách hàng quan tâm đến hệ sinh thái đô thị tích hợp của Nam Long tại khu Đông TP.HCM.

Nam Long Gallery tại Thủ Thiêm đi vào vận hành trong bối cảnh thị trường BĐS ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Theo Savills Việt Nam, kinh tế Việt Nam khởi đầu năm 2026 với tăng trưởng GDP 7,8%, vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong quý I kể từ năm 2021, tiếp tục củng cố niềm tin vào triển vọng tăng trưởng và tạo động lực cho thị trường BĐS.

Hạ tầng mở đường cho chu kỳ tăng trưởng BĐS phía Đông TP.HCM

Tại khu vực phía Đông TP.HCM, thị trường BĐS đang được thúc đẩy bởi làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn. Cuối năm 2026, Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến đưa vào khai thác giai đoạn đầu. Nhiều công trình trọng điểm như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 TP.HCM cùng các cầu Phú Mỹ 2, Cát Lái, Đồng Nai 2, Nhơn Trạch... dần hoàn thiện, tăng cường kết nối TP.HCM và Đồng Nai.

Hạ tầng phía Đông TP.HCM bứt tốc, tạo động lực mới cho BĐS khu vực. Ảnh: Phước Tuấn.

Đồng thời, việc Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mở ra động lực tăng trưởng mới, tạo dư địa phát triển cho kinh tế, công nghiệp, dịch vụ và BĐS.

Đón đầu tiềm năng này, Nam Long phát triển hai khu đô thị tích hợp Izumi City và Elyse Island theo định hướng xanh, hiện đại, kết nối đồng bộ và bền vững.

Tọa lạc tại phường Long Hưng (TP. Đồng Nai), Izumi City sở hữu vị trí chiến lược liền kề TP.HCM qua sông Đồng Nai - Sài Gòn, kết nối tương lai với cầu Đồng Nai 2, đồng thời hưởng lợi từ hạ tầng liên vùng, Cảng hàng không quốc tế Long Thành và hành lang kinh tế ven sông.

Izumi City và Elyse Island là hai khu đô thị tích hợp đáp ứng nhu cầu ở thực tại phía Đông TP.HCM. Hình ảnh: dự án Elyse Island

Trong khi đó, Elyse Island được phát triển trên đảo tự nhiên Đại Phước, kiến tạo một đô thị biệt lập theo chuẩn sống nghỉ dưỡng cao cấp với hệ sinh thái xanh đa tầng, tiện ích đặc quyền và không gian riêng tư, mang đến sự cân bằng giữa nhịp sống an yên bên sông và khả năng kết nối năng động.

Bước đi chiến lược của Nam Long tại trung tâm mới Thủ Thiêm

Song hành với chiến lược phát triển các đô thị tích hợp tại Đồng Nai, Nam Long đưa vào vận hành Nam Long Gallery tại Sala (Thủ Thiêm). Việc hiện diện tại khu đô thị sinh thái cao cấp, trung tâm dịch vụ thương mại, văn phòng và du lịch trọng điểm nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm là một phần trong chiến lược mở rộng mạng lưới phục vụ khách hàng, tăng cường kết nối với hệ sinh thái các khu đô thị tích hợp do Nam Long phát triển.

Không gian bên trong Nam Long Gallery được thiết kế hiện đại.

Nam Long Gallery được đầu tư như một điểm đến trải nghiệm hiện đại, giúp khách hàng và đối tác khám phá quy hoạch, thông tin và giá trị thực của các khu đô thị Nam Long qua những hình thức tương tác trực quan.

Công trình sở hữu kiến trúc sang trọng, tinh tế với hệ thống chức năng chuyên biệt, gồm: phòng tiếp đón khách hàng (VIP Lounge), khu trưng bày thông tin và tương tác VR360 (Showcase Area), không gian kết nối (Networking Area), khu vực tổ chức sự kiện (Event Area), nơi làm việc cho đội ngũ tư vấn kinh doanh (Sale working Area).

Ngày 25/07/2026, Nam Long chính thức vận hành Nam Long Gallery tại Sala (Thủ Thiêm) - không gian trải nghiệm thực tế dành cho khách hàng BĐS.

Với sự hiện diện của Nam Long Gallery tại Sala, Nam Long mang đến hành trình liền mạch từ tìm hiểu thông tin, tư vấn đến đăng ký tham quan dự án. Đây cũng là trung tâm kết nối mạng lưới đối tác phân phối, nâng cao hiệu quả tư vấn, chăm sóc khách hàng và kinh doanh. Qua đó, Nam Long tiếp tục đưa những sản phẩm BĐS giá trị thực đến gần hơn với người mua ở và nhà đầu tư hướng đến giá trị bền vững.

Chia sẻ về định hướng của doanh nghiệp, ông Ng Joo Tong, Giám đốc Nam Long Land, cho biết: “Với 34 năm hình thành và phát triển, Nam Long đã kiến tạo 11 khu đô thị tích hợp, mang đến hơn 31.000 tổ ấm cho các gia đình Việt. Thời gian tới, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng phát triển tại các vùng trọng điểm như TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ, Hải Phòng…, góp phần kiến tạo những không gian sống chất lượng cho cộng đồng”.

Trong bối cảnh khu vực phía Đông bước vào chu kỳ tăng trưởng mới nhờ hạ tầng đồng bộ và động lực kinh tế rõ nét, Nam Long Gallery được kỳ vọng trở thành điểm chạm mới, lan tỏa giá trị các khu đô thị tích hợp của Nam Long và đồng hành cùng khách hàng trên hành trình an cư, tích sản bền vững.

(Nguồn: Nam Long)