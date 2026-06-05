UBND TPHCM vừa có công văn gửi UBND TP Đồng Nai lấy ý kiến thống nhất về phương án đầu tư dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành. Đây là công trình đặc biệt cấp bách, dự kiến khởi công trước ngày 2/7 nhằm chào mừng ngày thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuyến đường sắt này có chiều dài khoảng 47,7km kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành. Trong đó, đoạn đi qua TPHCM dài 11,5km và đoạn qua Đồng Nai là 36,2km. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường sắt đô thị cấp đặc biệt với 18 nhà ga, trước mắt sẽ triển khai trước 14 ga để tối ưu chi phí. Tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án vào khoảng 144,14ha.

Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dự kiến khởi công trước 2/7. Ảnh: THACO

Về phương thức triển khai, TPHCM đề xuất lập một dự án chung theo hình thức đối tác công tư (PPP), áp dụng loại hợp đồng BT. Nhà đầu tư sẽ tự huy động vốn xây dựng, sau đó được thanh toán kết hợp bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước theo khối lượng hoàn thành.

Đáng chú ý, toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được tách thành các dự án độc lập, thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công. Mỗi địa phương sẽ tự chịu trách nhiệm bố trí ngân sách giải phóng mặt bằng cho phạm vi thuộc địa bàn của mình.

Do quy mô dự án rất lớn và phần lớn chiều dài nằm trên địa phận Đồng Nai, nên TPHCM nhận định nếu chỉ dùng quỹ đất của mình sẽ không đảm bảo tính khả thi. Do đó, TPHCM đề nghị phía Đồng Nai nghiên cứu, giới thiệu thêm các quỹ đất tiềm năng dọc tuyến và chủ động bố trí thêm nguồn vốn ngân sách địa phương hoặc trung ương để hoàn vốn cho hợp đồng BT.

Trước đó, HĐND cả hai địa phương đã thống nhất giao UBND TPHCM làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án. Để kịp tiến độ, TPHCM đề nghị TP Đồng Nai sớm có văn bản phản hồi về phương án này trước ngày 10/6, nhằm đảm bảo trình tự, thủ tục chặt chẽ theo quy định pháp luật.