Dự án 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm gồm Trần Bạch Đằng (ký hiệu R1), Tố Hữu (R2), Nguyễn Thiện Thành (R3) và Bùi Thiện Ngộ (R4), được khởi công từ tháng 4/2013 theo hình thức BT với tổng chiều dài khoảng 12km, tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng.

Sau nhiều năm đình trệ do vướng mặt bằng, hiện nhiều hạng mục đã được tái khởi động và dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Trong ảnh, đường Trần Bạch Đằng với 6 làn xe đang tiến hành thi công khoan cọc nhồi.

Gần đó, hai cầu cạn từng bỏ hoang gần 10 năm đã được thi công trở lại.

Đoạn Trần Bạch Đằng gần nút giao Lương Định Của từng vướng mặt bằng kéo dài nay đã được bàn giao để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, hướng tới thông xe toàn tuyến.

Tiếp giáp tuyến Trần Bạch Đằng là đường Tố Hữu dài 3km, trong đó có gần 1km từng dang dở nhiều năm. Tuyến đường uốn lượn, kết nối với các trục Nguyễn Cơ Thạch, Mai Chí Thọ và Trần Bạch Đằng, đồng thời đi qua trung tâm hành chính Thủ Thiêm đang xây dựng.

Tiếp nối đường Tố Hữu là tuyến Bùi Thiện Ngộ dài 2,5km, chạy qua khu đô thị Sala và bao quanh vùng dự trữ sinh thái của Thủ Thiêm.

Một số đoạn đã hoàn thiện từ gần 10 năm trước nhưng hiện lượng phương tiện lưu thông vẫn còn khá ít. Người dân thường xuyên đến đây để đạp xe và tập thể dục.

Đường Nguyễn Thiện Thành dài 3km, rộng hơn 28m với hai làn xe chạy dọc sông Sài Gòn, hiện cơ bản đã hoàn thiện. Những đoạn đã đưa vào sử dụng được lắp đặt hệ thống chiếu sáng, biển báo và kẻ vạch giao thông.

Song song với dự án 4 tuyến đường chính, nhiều công trình kết nối khác như đường Lương Định Của nối dài cũng đang được tăng tốc thi công giúp kết nối Thủ Thiêm với Mai Chí Thọ, Xa lộ Hà Nội và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Việc hoàn thiện 4 tuyến đường chính cùng các dự án hạ tầng trọng điểm tại Thủ Thiêm được kỳ vọng tạo động lực phát triển cho khu vực này, hướng tới hình thành trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ hiện đại của TPHCM trong tương lai.