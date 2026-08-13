Kiến tạo không gian sống tích hợp giáo dục toàn diện

Trong bối cảnh Đồng Nai đang tăng cường kết nối mạnh mẽ với các trung tâm kinh tế phía Nam và thế giới nhờ sân bay quốc tế Long Thành cùng mạng lưới metro, cao tốc, vành đai liên vùng, địa phương này tiếp tục là điểm sáng thu hút dòng vốn FDI. Sự xuất hiện của các doanh nghiệp công nghệ, logistics và sản xuất giá trị cao khi sân bay vận hành sẽ mở ra dư địa lớn trong việc thu hút đội ngũ chuyên gia, nguồn nhân lực chất lượng cao đến sinh sống và làm việc lâu dài.

Giáo dục và môi trường sống là hai yếu tố quan trọng trong hành trình phát triển của thế hệ trẻ.

Đi kèm với làn sóng dịch chuyển đó, nhu cầu về các dịch vụ cao cấp, đặc biệt là chất lượng giáo dục, trở thành tiêu chí hàng đầu khi các gia đình lựa chọn nơi an cư. Một hệ thống giáo dục chuẩn mực không chỉ giúp con trẻ duy trì lộ trình học tập ổn định mà còn kiến tạo môi trường phát triển toàn diện cho thế hệ tương lai. Đón đầu xu hướng này, dự án Izumi City tập trung kiến tạo một không gian sống tích hợp - nơi các nhu cầu sống, học tập, làm việc, vui chơi và mua sắm được tổ chức trong một tổng thể đồng bộ.

Ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Viễn, Giám đốc điều hành Nam Long Commercial Property (thuộc Nam Long Group), chia sẻ: “Nam Long xem giáo dục là một cấu phần cốt lõi của đô thị, không phải một tiện ích bổ sung. Sự hiện diện của Uppingham tại Izumi City sẽ giúp các gia đình tiếp cận môi trường học tập chất lượng ngay trong nơi mình sinh sống.”

Đưa triết lý giáo dục của Uppingham đến Izumi City

Được phát triển theo triết lý Giáo dục toàn diện (Holistic Education) - nền tảng làm nên danh tiếng của Uppingham suốt hơn 440 năm - trường liên cấp Uppingham tại Izumi City chú trọng nuôi dưỡng năng lực, tài năng và cá tính riêng của mỗi học sinh. Bên cạnh học thuật, chương trình tích hợp âm nhạc, nghệ thuật, thể thao, công nghệ và hoạt động ngoại khóa, giúp học sinh khám phá đam mê, phát huy thế mạnh, mở rộng góc nhìn và hình thành tinh thần học tập suốt đời.

Uppingham nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời, góp phần kiến tạo thế hệ công dân toàn cầu.

Tuy nhiên, một triết lý giáo dục tốt chỉ có thể phát huy khi được nuôi dưỡng trong một môi trường phù hợp. Tại Izumi City, nền tảng đó được tạo nên từ quy hoạch gần 7 ha tiện ích giáo dục, 20 ha mảng xanh, 6 ha mặt nước, 10,5 ha thương mại và 5,5 km ven sông. Hệ tiện ích được kết nối liền mạch quanh khu trường học, từ công viên, khu thể thao đến không gian cộng đồng, mở ra nhiều cơ hội để học sinh học hỏi, trải nghiệm và vận dụng kiến thức vào thực tế.

Ông Phạm Hợp Phố, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt, kiêm Chủ tịch HĐQT Uppingham School Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng mỗi học sinh đều có những tiềm năng riêng, cần được nuôi dưỡng trong môi trường khuyến khích khám phá, sáng tạo và phát triển toàn diện. Thông qua hợp tác với Nam Long, chúng tôi kỳ vọng đưa triết lý giáo dục của Uppingham đến Izumi City - nơi không gian học tập gắn kết với thiên nhiên, tiện ích và cộng đồng, tạo điều kiện để học sinh phát triển cả trong lớp học lẫn đời sống hằng ngày.”

Phân khu Izumi Canaria đang mở bán của Izumi City, được phát triển theo mô hình “phố liền vườn, đường cạnh sông”, mở ra “miền sống” gần gũi thiên nhiên để trẻ vui chơi, khám phá và gắn kết cùng gia đình. Ảnh phối cảnh

Theo thảo thuận hợp tác, dự án trường liên cấp Uppingham tại Izumi City được phát triển theo tiêu chuẩn của trường Uppingham (Vương quốc Anh), với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại. Trong đó, trường mầm non có diện tích 5.852 m², quy mô 300 - 400 học sinh, gồm các phòng chức năng như âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, thư viện, sân thể thao ngoài trời và nhà ăn.

Khối Tiểu học và THCS rộng 21.437 m², gồm ba cụm trường với tổng diện tích sàn khoảng 35.000 m². Ngoài lớp học hiện đại, trường còn có phòng trình diễn, khu triển lãm, khu cà phê, tạo môi trường học tập đa trải nghiệm, khuyến khích kết nối và phát triển tư duy sáng tạo.

Trường dự kiến đi vào hoạt động từ năm học 2027 - 2028, với công suất tuyển sinh ước tính khoảng 1.900 học sinh. Ảnh phối cảnh

Theo đại diện Nam Long, việc hợp tác với Uppingham School là bước tiến tiếp theo trong quá trình hoàn thiện mô hình đô thị tích hợp tại Izumi City, đồng thời mang đến thêm lựa chọn trường học cho các gia đình tại Đồng Nai. Trong bối cảnh địa phương thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao, hệ thống giáo dục này được kỳ vọng sẽ góp phần đào tạo thế hệ công dân toàn cầu, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

(Nguồn: Nam Long Group)