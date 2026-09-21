Theo PEOPLE, nam nghệ sĩ đã điều trị ung thư từ năm 2021 và vừa trở lại sân khấu 3 tháng trước. Lisa Cimorelli, vợ của Chad Gilbert cùng các thành viên của New Found Glory đồng loạt chia sẻ tin buồn vào ngày 20/9.

Chad Gilbert. Ảnh: IGNV

“Sáng 20/9, Chad Everett Gilbert đã ra đi thanh thản trong giấc ngủ. Anh ra đi trong vòng tay yêu thương của gia đình, bạn bè và trút hơi thở cuối cùng bên cạnh vợ và mẹ - đúng như nguyện vọng của anh.

Chúng tôi vô cùng bàng hoàng và đau đớn trước sự ra đi quá nhanh của anh nhưng cũng cảm thấy an ủi phần nào vì anh đã ra đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản. Việc sảnh bệnh viện chật kín người đến thăm chỉ trong chớp mắt là minh chứng cho thấy Chad được yêu thương và trân trọng đến nhường nào. Anh là một nhạc sĩ tài hoa nhưng thành tựu mà anh tự hào nhất lại là một người chồng, người cha tốt. Những giấc mơ lớn nhất đời anh đều đã trở thành hiện thực", trích thông báo.

Vài tháng trước khi qua đời, nghệ sĩ từng chia sẻ với tạp chí PEOPLE: "Tôi đã đạt được ước mơ của mình. Tôi luôn muốn chơi nhạc và tôi đã làm được. Nhưng ước mơ lớn nhất của tôi là kết hôn với một người vợ tuyệt vời, luôn yêu thương tôi và có với nhau một cô con gái. Đó là ước mơ của tôi và tôi đã hoàn thành nó", anh nói.

Chad Gilbert chơi đàn trên xe lăn hồi tháng 6 vừa qua. Ảnh: IGNV

Cùng với thông báo về sự ra đi của Chad Gilbert, các thành viên còn lại của nhóm New Found Glory cũng đưa ra một tuyên bố tri ân những đóng góp của anh cho nhóm kể từ khi thành lập tại Florida vào năm 1997.

Chad Gilbert được chẩn đoán mắc ung thư tuyến thượng thận hiếm gặp 5 năm trước. Anh từng phải phẫu thuật não khẩn cấp vào tháng 2 sau khi ngất xỉu tại nhà riêng. Vài tháng sau ca phẫu thuật, Chad Gilbert đã có màn trở lại đầy cảm xúc trên sân khấu vào ngày 8/6 tại quê nhà Nashville cùng New Found Glory dù phải ngồi trên xe lăn biểu diễn.

Chad Gilbert sinh năm 1981, là thành viên sáng lập ban nhạc New Found Glory năm 1997. Anh từng 2 lần ly hôn trước khi cưới Lisa Cimorelli, thành viên nhóm nhạc Cimorelli kém anh 12 tuổi vào năm 2020. Họ có 1 cô con gái 1 năm sau đó.

MV 'I Don't Wanna Know' - New Found Glory: