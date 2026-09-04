Theo nhiều nguồn tin, Cung Sảng mắc ung thư buồng trứng. Quãng thời gian từ khi phát bệnh đến lúc ra đi rất ngắn, cho thấy bệnh tình diễn tiến rất nhanh.

Đầu năm 2026, Cung Sảng sụt cân rõ rệt khiến đồng nghiệp lo ngại. Tháng 6 năm nay, cô vắng mặt tại buổi hòa nhạc Song Vô Biên vì lý do sức khỏe. Dù vậy, cũng trong tháng 6, nữ ca sĩ vẫn cố gắng bước lên sân khấu với thể trạng yếu.

Nữ ca sĩ Cung Sảng.

Cung Sảng sinh năm 1989 tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Từ tiểu học, nữ ca sĩ đã bắt đầu học thanh nhạc và đàn nhị. Năm lớp 3, theo gợi ý của thầy dạy đàn, cô tham gia cuộc thi hát và đoạt giải, từ đó theo đuổi con đường âm nhạc.

Cung Sảng tốt nghiệp Nhạc viện Âm nhạc Trung Quốc, hoàn thành bằng tiến sĩ tại đây. Cô là học trò của Giáo sư Nghiêm Duy Văn - nam ca sĩ nhạc thính phòng kỳ cựu và Giáo sư Lý Nguyệt Hồng.

Cung Sảng trên sân khấu.

Xuyên suốt sự nghiệp, Cung Sảng đạt nhiều giải thưởng danh giá: Huy chương Vàng dòng hát dân tộc tại Giải Kim Chung Âm nhạc Trung Quốc lần thứ 10; Huy chương Bạc dòng hát dân tộc tại Cuộc thi Thanh nhạc Toàn quốc lần thứ 10 và 11.

Trên sân khấu opera, Cung Sảng là cái tên quen thuộc với khán giả Nhà hát Lớn Quốc gia Bắc Kinh. Cô đảm nhận vai chính trong nhiều vở opera gốc Trung Quốc quy mô lớn: Sử thi Trường Chinh, Sơn Hải Tình, Bên bờ sông Kim Sa... Đoạn trích Hoa đào tháng ba nở trong tim do cô thể hiện trở thành một trong những đoạn opera được yêu thích nhất Trung Quốc những năm gần đây.

Ảnh, video: Tư liệu, MangoTV