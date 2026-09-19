Lucia Sisic - Hoa hậu Áo qua đời khi vẫn đương nhiệm ở tuổi 22

Trường hợp mới nhất là Lucia Sisic, Hoa hậu Áo 2024. Cô qua đời ở tuổi 22 ngày 7/9.

Sisic đăng quang năm 2024 và tiếp tục giữ vương miện cho đến khi qua đời do cuộc thi không được tổ chức trong 2 năm 2025 và 2026. Vì vậy, cô trở thành một trong những hoa hậu hiếm hoi ra đi khi vẫn chính thức đương nhiệm.

Lucia Sisic

Lucia từng công khai hành trình chống chọi với dị tật van tim bẩm sinh, trải qua nhiều ca phẫu thuật, trong đó ca gần nhất được thực hiện vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức dẫn tới cái chết của cô chưa được công bố và không nên mặc nhiên quy kết cho bệnh tim. Cái chết của Lucia khiến câu chuyện về một hoa hậu 22 tuổi đang ở đỉnh cao tuổi trẻ trở nên đặc biệt ám ảnh.

Putri Andriani Juficha - Hoa hậu Trái đất Indonesia 2025 qua đời ở tuổi 25

Tháng 8/2026, làng sắc đẹp Indonesia bàng hoàng trước sự ra đi của Putri Andriani Juficha, Hoa hậu Trái đất Indonesia 2025, ở tuổi 25.

Putri Andriani Juficha

Putri từng là á hậu tại Hoa hậu Hòa bình Indonesia 2025 trước khi giành danh hiệu Hoa hậu Trái đất Indonesia 2025. Cô được biết đến với các hoạt động liên quan đến môi trường, đặc biệt là tái chế, bảo vệ sông ngòi và phát triển bền vững. Nguyên nhân tử vong chưa được công khai. Ở tuổi 25, Putri vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước trong lĩnh vực sắc đẹp, luật và hoạt động xã hội.

María José Alvarado bị sát hại 6 ngày trước khi lên đường dự Hoa hậu Thế giới

Một trong những trường hợp gây ám ảnh nhất lịch sử các đấu trường nhan sắc là María José Alvarado Muñoz, sinh ngày 19/7/1995 tại Honduras. Vừa đăng quang Hoa hậu Honduras 2014, cô chuẩn bị sang London dự thi Hoa hậu Thế giới vào ngày 19/11 năm đó.

María José Alvarado

Đêm 13/11/2014, sau khi rời một bữa tiệc cùng chị gái Sofía Trinidad, cả 2 mất tích bí ẩn. Thi thể của họ được tìm thấy 6 ngày sau tại một cánh đồng gần Cablotales - đúng vào ngày lẽ ra Alvarado phải có mặt ở sân bay. Hung thủ là Plutarco Ruiz, bạn trai của Sofía, ra tay sau một cuộc cãi vã tại bữa tiệc. Khi Alvarado cố chạy trốn, cô bị bắn 2 phát vào lưng.

Carrie Everett - Hoa hậu Bắc Carolina 2024 mất ở tuổi 22

Carrie Everett, Hoa hậu Bắc Carolina 2024 qua đời ngày 5/4/2026 sau thời gian chống chọi với ung thư dạ dày hiếm gặp.

Carrie Everett

Everett đăng quang khi mới 21 tuổi. Cô đồng thời là sinh viên ngành thanh nhạc tại Đại học Trung tâm Bắc Carolina và dùng vị trí của mình để vận động cho các thí sinh trẻ gặp rào cản tài chính khi muốn tham gia thi sắc đẹp, do chi phí lệ phí và trang phục quá cao. Sau khi phát hiện bệnh, các phương pháp điều trị cuối cùng không còn hiệu quả trước khi cô qua đời ở tuổi 22.

Jacqueline Đặng qua đời ở tuổi 22 giữa mùa dịch

Jacqueline Đặng sinh năm 1998 tại California (Mỹ), đăng quang Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu năm 2017 khi mới 19 tuổi. Cô được biết đến với thành tích học tập tốt và các hoạt động thiện nguyện, trong đó có chuyến thăm trẻ em nhiễm AIDS tại Trung tâm Mai Hòa (TPHCM) năm 2019. Ít người biết Jacqueline mang bệnh tim từ nhỏ.

Jacqueline Đặng

Bác ruột cô từng kể: "Thường nếu bị stress tim con bé sẽ đập rất yếu và mệt, tình trạng khó thở cũng kéo dài". Ngày 8/4/2020, giữa lúc căng thẳng vì học trực tuyến trong đại dịch Covid-19, Jacqueline lên cơn đau tim đột ngột và qua đời tại một bệnh viện ở Arizona, hưởng dương 22 tuổi.

Eva Ekvall - Hoa hậu Venezuela ra đi ở tuổi 28

Một trong những câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất là Eva Ekvall, đăng quang Hoa hậu Venezuela 2000 khi mới 17 tuổi. Cô đại diện Venezuela tại Hoa hậu Hoàn vũ 2001 và giành ngôi á hậu 3, sau đó hoạt động với vai trò người dẫn chương trình tin tức, người mẫu và diễn viên.

Eva Ekvall

Tháng 2/2010, Eva được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn nặng. Cô công khai hành trình điều trị và viết sách Fuera de foco (tạm dịch: Mất nét), xuất bản tháng 12/2010, ghi lại bằng hình ảnh và chữ viết những gì mình trải qua. Eva qua đời ngày 17/12/2011, khi mới 28 tuổi, để lại con gái Miranda khi đó mới 2 tuổi. Sau khi rời sàn diễn, Eva biến trải nghiệm cá nhân thành tiếng nói cổ vũ phụ nữ quan tâm hơn đến việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú.

Ena Kadic - Hoa hậu Áo 2013 ra đi ở tuổi 26

Ena Kadic, gốc Bosnia - Áo, đăng quang năm 2013 và đại diện nước Áo dự thi Hoa hậu Thế giới cùng năm tại Bali (Indonesia). Ngày 19/10/2015, cô được phát hiện tử vong dưới chân núi Bergisel ở Innsbruck sau một buổi chạy bộ.

Ena Kadic

Giới điều tra sau đó kết luận đây là một vụ tự tử, khiến bạn bè và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng vì trước đó Kadic vẫn xuất hiện năng động, tích cực trên mạng xã hội.

Mónica Spear - Hoa hậu Venezuela 2004 mất ở tuổi 29

Mónica Spear Mootz là một trong những hoa hậu Venezuela nổi tiếng nhất qua đời khi chưa bước sang tuổi 30. Cô đăng quang năm 2004, đại diện quốc gia tại Hoa hậu Hoàn vũ 2005 và giành vị trí á hậu 4, sau đó trở thành gương mặt truyền hình quen thuộc với các phim Mi prima Ciela, La mujer perfecta và Flor salvaje.

Mónica Spear

Ngày 6/1/2014, khi xe của Mónica và chồng cũ Thomas Berry gặp sự cố trên đường cao tốc tại Puerto Cabello, cả 2 bị một nhóm cướp sát hại. Con gái 5 tuổi của họ bị bắn vào chân nhưng sống sót, hiện sống cùng ông bà ngoại. Vụ án khiến 7 người bị bắt, 6 người sau đó lĩnh án từ 10-35 năm tù, đồng thời làm dấy lên làn sóng phản đối tình trạng tội phạm gia tăng tại Venezuela.

Mónica Spear tại Miss Universe 2025:

Agnieszka Kotlarska - Hoa hậu Quốc tế 1991 thoát chết trên máy bay rồi bị kẻ si tình sát hại

Agnieszka Kotlarska là hoa hậu Ba Lan đầu tiên đăng quang Hoa hậu Quốc tế 1991 tại Tokyo. Sau đó cô sang Mỹ làm người mẫu cho Ford Models.

Agnieszka Kotlarska

Tháng 7/1996, Kotlarska may mắn sống sót sau thảm kịch chuyến bay TWA 800 khiến 230 người thiệt mạng. Chỉ hơn 1 tháng sau, ngày 27/8/1996, cô bị Jerzy Lisiewski - kẻ đeo bám Kotlarska suốt thời gian dài - đâm chết ngay trước cửa nhà ở Wrocław (Ba Lan), trước sự chứng kiến của chồng và con gái 2 tuổi. Kotlarska qua đời ở tuổi 24.

Melody Gersbach - Hoa hậu Quốc tế Philippines 2009 qua đời ở tuổi 24

Melody Gersbach được bầu chọn là Hoa hậu Quốc tế Philippines 2009 khi 23 tuổi, sau đó đại diện Philippines tại Hoa hậu Quốc tế 2009 ở Macau (Trung Quốc) và lọt top 15.

Melody Gersbach

Ngày 21/8/2010, chiếc xe chở Melody va chạm trực diện với một xe buýt tại Camarines Sur. Cô cùng chuyên gia trang điểm và tài xế thiệt mạng tại chỗ; một người bạn đi cùng may mắn sống sót. Melody qua đời ở tuổi 24.

Minh Phi

Ảnh: Tư liệu, video: MU