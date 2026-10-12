Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Trạng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 73 tỷ đồng.

Ngày 12/10, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Trạng (47 tuổi, ngụ khóm 1, phường Trà Vinh; nhân viên ngân hàng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Văn Trạng (áo hồng). Ảnh: Công an Vĩnh Long

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2023, do cần tiền trả nợ, Trạng lợi dụng vị trí công tác và các mối quan hệ xã hội để tạo lòng tin với các bị hại. Tiếp đó, đối tượng đưa ra thông tin gian dối rằng có khách hàng cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng, từ đó kêu gọi các bị hại cho vay.

Thời gian đầu, Trạng trả tiền gốc và lãi đúng hạn nên các bị hại tin tưởng, tiếp tục giao tiền.

Từ đầu tháng 3 - 4/2026, Trạng vay của các bị hại tổng cộng 73,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền này không được Trạng sử dụng để cho khách hàng vay đáo hạn ngân hàng mà dùng để trả các khoản nợ cá nhân. Sau đó, Trạng mất khả năng chi trả.

Cơ quan công an đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.