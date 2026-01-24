Ngày 24/1, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vương Khánh Hưng (SN 1992, ngụ ấp Thuận Phú 3, xã Thuận Lợi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an đọc quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vương Khánh Hưng. Ảnh: A.X

Theo điều tra ban đầu, Hưng là chuyên viên bộ phận quan hệ khách hàng cá nhân của ngân hàng HDBank - chi nhánh Bình Phước. Do vay mượn tiền của nhiều người để đầu tư tiền ảo nhưng bị thua lỗ, mất khả năng chi trả, Hưng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Lợi dụng vị trí công tác, Hưng tiếp cận các khách hàng có khoản vay sắp đến hạn tại HDBank và đề nghị hỗ trợ làm hồ sơ đáo hạn. Trong quá trình thực hiện, Hưng yêu cầu khách hàng đăng nhập ứng dụng ngân hàng trên điện thoại rồi đưa thiết bị để Hưng thao tác.

Tuy nhiên, thay vì tất toán khoản vay như cam kết, Hưng đã lén thực hiện lệnh chuyển tiền từ tài khoản của khách hàng sang tài khoản cá nhân. Sau đó, đối tượng đưa điện thoại lại cho khách hàng nhập mật khẩu, mã PIN và xác thực sinh trắc học, qua đó hoàn tất việc chiếm đoạt tiền.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã làm việc với 5 bị hại, xác định số tiền Hưng chiếm đoạt là 2,8 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị những cá nhân là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Vương Khánh Hưng sớm liên hệ Cơ quan CSĐT (số 12 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Phước) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.