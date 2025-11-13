Tối 13/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 cựu cán bộ ngân hàng OceanBank – Chi nhánh TP Cần Thơ để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Ba người bị khởi tố gồm: Nguyễn Quốc Trưởng (50 tuổi, ngụ phường Ninh Kiều) – cựu Giám đốc ngân hàng OceanBank chi nhánh TP Cần Thơ; Huỳnh Quốc Huy (49 tuổi, ngụ phường Cái Răng) – cựu Trưởng phòng kế hoạch – kinh doanh và Phạm Vũ Huy (39 tuổi, ngụ phường Tân An) – cựu chuyên viên Phòng kinh doanh khách hàng.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Trưởng. Ảnh: CACC

Theo điều tra, Phạm Vũ Huy được phân công trực tiếp tiếp cận hồ sơ vay vốn, kiểm tra, thẩm định giá trị hàng hóa bảo đảm thế chấp của Công ty cổ phần Lương thực Hậu Giang trước khi giải ngân theo hợp đồng thế chấp tài sản số 30, ký ngày 31/3/2014.

Tuy nhiên, việc kiểm tra và thẩm định giá trị hàng hóa của Huy không chặt chẽ, không đúng quy định, dẫn đến việc không phát hiện công ty nâng khống số lượng và giá trị hàng hóa thế chấp, chưa thực hiện đúng trách nhiệm được giao.

Sau đó, Phạm Vũ Huy lập hai tờ trình đề xuất giải ngân, trình Huỳnh Quốc Huy và Nguyễn Quốc Trưởng ký duyệt, giải ngân tổng cộng 35,6 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định số tiền giải ngân vượt tỷ lệ tài trợ tối đa 10,53 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi, gây thiệt hại cho ngân hàng 35,6 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Quốc Huy. Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra xác định, Huỳnh Quốc Huy được giao nhiệm vụ trực tiếp tiếp cận hồ sơ vay vốn, cùng với Phạm Vũ Huy kiểm tra hàng hóa bảo đảm thế chấp của Công ty cổ phần Lương thực Hậu Giang trước khi giải ngân.

Trong quá trình kiểm tra, thẩm định giá trị hàng hóa bảo đảm, cán bộ ngân hàng thực hiện không chặt chẽ, không đúng quy định nội bộ của ngân hàng, dẫn đến việc không phát hiện Công ty cổ phần Lương thực Hậu Giang nâng khống số lượng và giá trị hàng hóa thế chấp, chưa thực hiện đúng trách nhiệm được giao.

Với vai trò giám đốc chi nhánh, Nguyễn Quốc Trưởng trực tiếp tiếp cận hồ sơ vay vốn và kiểm tra hàng hóa bảo đảm thế chấp của Công ty cổ phần Lương thực Hậu Giang trước khi giải ngân theo hợp đồng thế chấp tài sản.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Phạm Vũ Huy. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, ông Trưởng không kiểm tra việc thực hiện quy trình thẩm định của Phạm Vũ Huy và Huỳnh Quốc Huy, dẫn đến không phát hiện Công ty cổ phần Lương thực Hậu Giang nâng khống số lượng, giá trị hàng hóa thế chấp.

Ông ký duyệt giải ngân tổng cộng 35,6 tỷ đồng, trong đó có 10,53 tỷ đồng vượt tỷ lệ tài trợ tối đa, không có khả năng thu hồi.