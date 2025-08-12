Theo Bangkok Post, một nữ giáo viên ở tỉnh Uthai Thani (Thái Lan) đang chuẩn bị khởi kiện một nam sinh lớp 11 về hành vi hành hung, xúc phạm vì đã đấm vào mặt cô trước 20 học sinh trong lớp do không nhận được điểm tuyệt đối ở bài thi Toán giữa kỳ.

Vụ việc xảy ra tại một trường tư hôm 5/8 và nhanh chóng lan truyền khi cô giáo trên chia sẻ câu chuyện với một giáo viên nổi tiếng điều hành trang Teacher Arty trên mạng xã hội. Bài đăng hôm 10/8 nhanh chóng gây xôn xao trong cộng đồng giáo viên và phụ huynh Thái Lan.

Video từ camera an ninh trong lớp học ở tỉnh Uthai Thani ghi lại cảnh một nam sinh tấn công cô giáo vì không đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra. Ảnh: Bangkok Post

Trang The Thaiger cho biết, nhiều cơ quan báo chí liên hệ nhưng cô giáo từ chối phỏng vấn, cho biết chưa sẵn sàng lên tiếng, song khẳng định sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng.

Truyền thông Thái Lan cho biết, khi công bố điểm, cô giáo thông báo nam sinh đạt 18/20. Cậu phản đối vì cho rằng mình có đáp án đúng và xứng đáng điểm tuyệt đối. Cô giáo giải thích nam sinh bị trừ điểm do không trình bày đầy đủ các bước giải.

Khi thấy nam sinh khăng khăng cho rằng chỉ cần đúng đáp án là được điểm tuyệt đối, cô giáo Toán khuyên cậu hỏi thêm ý kiến các giáo viên. Sau khi đi gặp một số thầy cô, nam sinh quay lại, tiếp tục yêu cầu sửa điểm nhưng cô giáo vẫn giữ nguyên quyết định.

Bực tức, cậu học trò đá mạnh vào bàn giáo viên rồi rời khỏi lớp. Khoảng 10 phút sau, cậu quay lại, lớn tiếng: “Cô phải xin lỗi em”. Khi cô hỏi lại “Ai mới là người cần xin lỗi?”, nam sinh lập tức lao vào đánh, đấm và đá liên tiếp vào giáo viên.

Chứng kiến cảnh này, một số bạn học cố gắng can ngăn nhưng vô ích. Chỉ khi một thầy giáo xuất hiện, nam sinh mới dừng tay. Tuy nhiên, cậu tiếp tục buông lời xúc phạm: “Cô không đủ tư cách để dạy học. Cô hợp làm học sinh hơn. Cô xứng đáng bị như vậy!”.

Vụ hành hung khiến cô giáo Toán bị bầm mắt, sưng đầu và chấn thương nặng ở xương sườn. Cô đã trình báo sự việc tại đồn cảnh sát Nong Chang. Cha mẹ nam sinh cũng đã liên hệ xin lỗi cô thay con.

Sau sự việc, nhà trường đã đình chỉ học sinh này, nhưng chính cậu viết đơn xin nghỉ học hẳn. Hiện chưa có thông tin mới về tiến trình pháp lý, và gia đình nam sinh cũng từ chối trả lời báo chí.