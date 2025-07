Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) vừa có báo cáo nhanh về vụ việc nghi trẻ bạo hành tại Trường Mầm non Gia Thụy (phường Bồ Đề, TP Hà Nội). Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin phụ huynh cung cấp qua Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, đơn vị này đã kết nối với Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội đề nghị xác minh sự việc, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em.

Hiện tại, nhà trường đã đình chỉ hai cô giáo đứng lớp để phục vụ công tác điều tra. Công an phường cũng đã tiếp nhận và phối hợp với cơ sở y tế để trưng cầu giám định, xác minh vụ việc. Ngoài ra, công an phường cũng đã lập hồ sơ phối hợp với phòng PC 09 Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 5.

Các vết bầm tím trên cơ thể của bé gái 4 tuổi nghi bị giáo viên bạo hành. Ảnh: Gia đình cung cấp

Cục Bà mẹ và Trẻ em (Tổng đài 111) đã hướng dẫn cán bộ địa phương trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi và thực hiện hỗ trợ, can thiệp theo quy định. Cục cho biết sẽ tiếp tục theo dõi thông tin vụ việc để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em là nạn nhân và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, ngày 5/7, phụ huynh bé gái 4 tuổi đang học tại Trường Mầm non Gia Thụy (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) tố con bị cô giáo đánh, ném vào tường, dùng chân, tay đấm đá trẻ và lôi trẻ ra phía cửa lớp. Bên cạnh đó, giáo viên này còn có hành vi nắm chân, dốc ngược một bé khác rồi ném xuống giường.

Đến buổi tối, khi tắm cho cháu bé, gia đình phát hiện trên cơ thể con có nhiều vết bầm tím, vì thế đã phản ánh với nhà trường, đồng thời đưa con tới Bệnh viện Nhi Trung ương để thăm khám, kiểm tra sức khỏe.

Nhận được thông tin, Ban Giám hiệu Trường Mầm non Gia Thụy đã yêu cầu cô giáo liên quan viết bản tường trình, bản kiểm điểm và tạm đình chỉ việc đứng lớp để xác minh sự việc.