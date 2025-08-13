Liên quan tới vụ việc thầy T. (giáo viên Trường THPT Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đến tận nhà đánh một học sinh, ông Nguyễn Văn Tinh, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc, cho biết sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã yêu cầu thầy T. tường trình và báo cáo.

Theo thông tin ban đầu, thầy T. thừa nhận đã đến nhà một học sinh lớp 7 Trường THCS Phạm Văn Hinh (xã Tây Đô) và tát em này vì bức xúc khi nghe thông tin em nói với người khác rằng thầy dạy khó hiểu.

Thầy T. đến tận nhà học sinh tát vào mặt vì cho rằng học sinh này nói thầy dạy khó hiểu. Ảnh cắt từ clip

Thầy T. có họ hàng với gia đình học sinh (gọi bố mẹ nam sinh này là cô chú). Gia đình đã gửi gắm thầy dạy kèm cho em từ năm lớp 3 đến nay. Theo giải trình của thầy, trong dịp hè, học sinh nói với bạn rằng thầy dạy khó hiểu (kèm "từ ngữ tục tĩu"). Nghe vậy, thầy T. đến tận nhà, trước mặt mẹ học sinh, và tát vào mặt em “để dạy dỗ ở góc độ gia đình”.

Sau đó, thầy T. cùng gia đình đưa em ra Hà Nội khám, rồi trở về Bệnh viện Nhi Thanh Hóa theo dõi, điều trị tình trạng thủng màng nhĩ.

Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tinh cho biết, gia đình học sinh đề nghị không đưa sự việc ra xử lý mà giải quyết nội bộ.

“Hiện nhà trường đã báo cáo sự việc lên Sở GD-ĐT, đồng thời yêu cầu các tổ chuyên môn rà soát, nhắc nhở, kiểm tra giáo viên trong việc thực hiện các hoạt động ở địa phương theo đúng quy định”, ông Tinh nói.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa xác nhận, nam sinh trong clip nhập viện trưa 12/8. Sau thăm khám, bác sĩ xác định tai trái của em bị thủng màng nhĩ, chảy máu. Hiện em tiếp tục được theo dõi và điều trị kháng sinh.