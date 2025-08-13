Ngày 13/8, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông, được cho là giáo viên tại một trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đi xe máy đến nhà học sinh và tát nhiều lần vào mặt, đầu em này.

Theo thông tin ban đầu, sự việc được cho là xảy ra ngày 8/8 tại xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Người đàn ông trong clip được xác định là giáo viên Trường THPT Vĩnh Lộc, còn người bị đánh là học sinh của trường.

Hình ảnh thầy giáo đến nhà đánh học sinh. Ảnh cắt từ clip

Thông tin ban đầu cho biết, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc học sinh này có lời nói không hay về thầy giáo, khiến thầy bức xúc và đến tận nhà để đánh. Cũng theo clip, sau khi sự việc xảy ra, gia đình nam sinh đưa em đến nhà thầy giáo, tại đây thầy tiếp tục đánh khiến em bị thương.

Ông Nguyễn Văn Tinh, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc xác nhận, người trong clip là thầy giáo V.X.T., giáo viên dạy môn Tiếng Anh của trường, còn cháu bị đánh là học sinh lớp 7, có quan hệ họ hàng với thầy T.

“Qua nắm bắt thông tin thì thầy T. có họ hàng với gia đình học sinh trong clip (thầy T. gọi bố mẹ học sinh là cô chú). Gia đình nam sinh gửi gắm thầy T. dạy kèm từ năm lớp 3 tới nay. Nguyên nhân dẫn tới sự việc trên là trong lúc học sinh này chơi với bạn đã nói rằng thầy T. dạy không hiểu được. Sau khi nghe được thông tin, thầy T. đã tới tận nhà, và trước mặt mẹ của học sinh này đã tát 3 cái vào mặt để dạy dỗ em mình ở góc độ gia đình”, ông Tinh cho biết.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo xã Vĩnh Lộc cho biết, Công an xã đã vào cuộc xác minh, làm rõ. “Về phía xã, sáng nay chúng tôi sẽ thành lập đoàn kiểm tra, xác minh sự việc và sẽ có báo cáo cụ thể”, vị lãnh đạo thông tin.