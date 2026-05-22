Nghiêm Thị Linh, sinh năm 1998, hiện là sinh viên năm 4 ngành Biên phiên dịch tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc). Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở huyện Nam Sách, Hải Dương (cũ), tuổi thơ của Linh gắn với những ngày chứng kiến cảnh bố mẹ chật vật mưu sinh để nuôi các con ăn học.

“Trong suốt 18 năm, tôi đã nghe không ít lời bàn tán về gia đình chỉ vì bố mẹ sinh toàn con gái và nhà lại nghèo”, Linh chia sẻ.

Là chị cả trong gia đình, Linh luôn tự nhủ phải trưởng thành sớm để đỡ đần bố mẹ và chăm lo cho các em. Sau khi tốt nghiệp THPT, biết gia đình không đủ điều kiện cho mình học đại học, cô quyết định gác lại việc học để sang Nhật theo diện thực tập sinh.

4 năm làm công nhân ở Nhật vẫn tự học ngoại ngữ

Năm 18 tuổi, Linh sang Nhật Bản, làm công việc kiểm tra linh kiện ô tô, mỗi ngày 11 giờ. Dù bận rộn, cuối tuần cô vẫn đến trung tâm ở thị trấn để học tiếng Nhật.

Nghiêm Thị Linh (SN 1998), sinh viên ngành Biên phiên dịch, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Ảnh: NVCC

Ban đầu, tiếng Nhật chỉ là công cụ phục vụ công việc và cuộc sống. Nhưng càng học, Linh càng yêu thích ngôn ngữ này. Mỗi ngày, cô dành khoảng 3 giờ để tự học. Những lúc bận rộn, Linh viết từ mới vào giấy hoặc sổ tay nhỏ mang theo bên mình, tranh thủ học bất cứ khi nào có thời gian.

Sau một năm miệt mài, Linh đạt chứng chỉ JLPT N2. Đến năm thứ 4 ở Nhật, cô tiếp tục chinh phục JLPT N1 - cấp độ cao nhất trong hệ thống đánh giá năng lực tiếng Nhật.

“Những lúc thi trượt, tôi từng hoài nghi bản thân. Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã bỏ cuộc. Nhưng lần này, tôi học bằng tất cả niềm đam mê nên quyết tâm đi đến cùng”, Linh nói.

Bốn năm xa nhà cũng là quãng thời gian nhiều áp lực với cô gái trẻ. Năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, Linh không thể về Việt Nam và tận dụng khoảng thời gian này để học thêm tiếng Trung. Trong thời gian tự học, Linh quen một người bạn Trung Quốc và được anh nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ học tiếng Trung.

Sau nửa năm học tiếng Trung, Linh trở về Việt Nam và dành thêm một năm để ôn thi HSK - kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Trung. Sau khi đạt HSK6, cô bắt đầu chuẩn bị hồ sơ xin học bổng du học Trung Quốc.

Từ cô gái từng bỏ lỡ đại học đến sinh viên Bắc Kinh

Với Linh, hành trình xin học bổng không hề dễ dàng. Không có người hướng dẫn, cô phải tự tìm hiểu mọi thông tin về du học qua các hội nhóm, diễn đàn và mày mò từng bước chuẩn bị hồ sơ.

"Một trở ngại khác là điểm trung bình những năm học THPT của tôi chỉ khoảng 7,0. Tôi từng rất lo lắng khi đặt mình cạnh nhiều ứng viên có thành tích học tập nổi bật hơn. Nhưng bố mẹ luôn động viên tôi cố gắng thử sức”, Linh nhớ lại.

Nghiêm Thị Linh đạt giải nhất cuộc thi video ngắn “Câu chuyện Bắc Kinh của tôi”. Ảnh: NVCC

Không thể thay đổi kết quả học tập trước đó, Linh chọn cách bù đắp bằng những điểm mạnh khác. Cô tự viết kế hoạch học tập bằng tiếng Trung, xin thư giới thiệu từ giáo viên cấp 3 và bổ sung hai chứng chỉ ngoại ngữ HSK6 cùng JLPT N1 vào hồ sơ.

Quan trọng hơn cả, Linh đưa vào hồ sơ câu chuyện của mình: Một cô gái từng rời quê đi làm công nhân nhưng chưa bao giờ từ bỏ khát vọng học tập và thay đổi cuộc sống.

Nỗ lực ấy cuối cùng được đền đáp khi Linh giành học bổng Chính phủ Trung Quốc (CSC) tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, học bổng CIS tại Đại học Ký Nam và học bổng của Đại học Thiên Tân.

“Khi nhận tin đỗ học bổng, tôi thực sự vỡ òa. Với một người từng nghĩ đại học là điều xa xỉ, đó là khoảnh khắc tôi không bao giờ quên”, cô nhớ lại.

Ở tuổi 24, Linh bắt đầu lại hành trình học tập tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Ban đầu, cô từng áp lực khi nhìn bạn bè cùng trang lứa xưa giờ đã có công việc ổn định, còn mình vừa quay lại giảng đường.

“Tôi từng lo lắng về khoảng cách tuổi tác với các bạn trong lớp. Nhưng rồi tôi nhận ra chỉ cần còn đam mê và ham học hỏi thì tuổi tác chỉ là con số”, Linh chia sẻ.

Theo cô, môi trường sống tại Trung Quốc có nhiều nét tương đồng với Việt Nam nên việc thích nghi không quá khó khăn.

Nữ sinh trải nghiệm văn hóa Trung Quốc. Ảnh: NVCC

Trong thời gian học tập, Linh tiếp tục trau dồi tiếng Trung, tiếng Nhật và học thêm tiếng Anh. Với cô, mỗi ngoại ngữ là một cánh cửa mở ra những cơ hội và trải nghiệm mới.

“Tôi có cảm giác mình được sống thêm một cuộc đời nữa nhờ học ngoại ngữ. Việc học ngôn ngữ giúp tôi gặp gỡ nhiều bạn bè, thầy cô và mở rộng thế giới quan”, Linh nói.

Theo TS Bạch Tuyết (Baixue), giảng viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh - nơi Linh đang theo học, Linh là sinh viên chăm chỉ, cầu thị và luôn nỗ lực trong học tập.

“Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở Linh là sự nghiêm túc và bền bỉ. Hành trình em ấy đi qua để có được ngày hôm nay thực sự đáng khâm phục”, TS Bạch Tuyết nhận xét.

Không chỉ tập trung học tập, Linh còn chia sẻ hành trình du học và tự học ngoại ngữ của mình trên mạng xã hội. Những câu chuyện ấy nhận được sự đồng cảm từ nhiều bạn trẻ có hoàn cảnh tương tự.

Mới đây, Linh tiếp tục trúng tuyển chương trình thạc sĩ tại 3 trường đại học hàng đầu Trung Quốc gồm Đại học Phúc Đán, Đại học Nhân dân Trung Quốc và Đại học Nam Kinh. Trong tương lai, cô mong muốn theo đuổi lĩnh vực truyền thông để lan tỏa nhiều giá trị tích cực hơn tới cộng đồng.

Nhìn lại hành trình đã qua, Linh tin rằng sự kiên trì mỗi ngày, dù chỉ từng chút một, cũng có thể giúp con người thay đổi hoàn cảnh và mở ra những cơ hội mới cho chính mình.