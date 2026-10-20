Sau khi giành Huy chương vàng Kun Khmer thế giới và được trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Hoàng Trung Nguyên đăng ký học ngành Giáo dục thể chất, hướng tới việc chia sẻ kinh nghiệm với thế hệ trẻ.

Từ võ sinh phong trào đến nhà vô địch thế giới

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Hoàng Trung Nguyên, cựu học sinh Trường TH-THCS-THPT Trần Quốc Tuấn (xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai) đón nhận tin vui khi được trao Huân chương Lao động hạng Nhất vì thành tích thi đấu xuất sắc trên đấu trường quốc tế.

Hoàng Trung Nguyên tập luyện tại sân vận động Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Hồi tháng 2/2026, tại Giải vô địch Kun Khmer thế giới lần thứ 6 diễn ra ở Campuchia, Hoàng Trung Nguyên giành Huy chương vàng hạng cân 71kg. Thành tích của Nguyên góp phần giúp đội tuyển Kun Khmer Việt Nam đứng nhất toàn đoàn với 18 Huy chương vàng, 8 Huy chương bạc và 10 Huy chương đồng.

Hành trình đến với những tấm huy chương của Nguyên không bắt đầu từ một lò đào tạo võ thuật chuyên nghiệp. Năm lớp 10, em tham gia tập luyện võ cổ truyền theo phong trào nhằm rèn luyện sức khỏe.

Nhận thấy học trò có thể hình và tố chất phù hợp, các huấn luyện viên định hướng Nguyên thử sức với kickboxing, sau đó chuyển sang tập luyện và thi đấu Kun Khmer. Đây là môn võ đòi hỏi sự kết hợp giữa thể lực, tốc độ, kỹ thuật và khả năng xử lý tình huống linh hoạt trên sàn đấu.

Từ những buổi tập ban đầu, Nguyên dần thích nghi với cường độ huấn luyện cao và tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Năm 2024, em giành Huy chương vàng tại một giải đấu toàn quốc, mở ra cơ hội tiến xa hơn trên con đường thể thao thành tích cao.

Hoàng Trung Nguyên tập luyện cùng huấn luyện viên Điểu Văn Sang. Ảnh: Hoàng Anh

Theo huấn luyện viên Điểu Văn Sang, Nguyên còn trẻ, nền tảng thể lực chưa thực sự nổi trội nhưng có kỹ thuật tốt và tâm lý thi đấu khá vững vàng.

“Trong thi đấu, thay vì đối đầu trực diện bằng sức, Nguyên biết tận dụng kỹ thuật để hóa giải và khắc chế những đòn tấn công của đối thủ. Nhờ vậy, dù thể lực còn hạn chế nhưng em vẫn thi đấu hiệu quả và giành chiến thắng trong trận chung kết”, ông Sang nhận xét.

Để đạt kết quả này, Nguyên trải qua quá trình rèn luyện liên tục, khắc phục những điểm yếu của bản thân. Trong đó, khả năng sử dụng đòn gối từng là hạn chế của em ở nội dung Kun Khmer. Nhờ được huấn luyện viên và đồng đội hướng dẫn, Nguyên dần cải thiện kỹ thuật, nâng cao khả năng chịu đòn và xử lý linh hoạt hơn trước các tình huống trên sàn đấu.

Hoàng Trung Nguyên là vận động viên xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Giải Vô địch Kun Khmer Thế giới tại Campuchia. Ảnh: Hoàng Anh

Nhớ lại trận chung kết tại Campuchia, Nguyên cho biết sức ép từ đối thủ cùng tiếng cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài đôi lúc khiến em phân tâm. Tuy nhiên, võ sĩ trẻ nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, bám sát đấu pháp của ban huấn luyện và tập trung vào từng tình huống để hướng đến chiến thắng.

Theo ông Sang, tấm Huy chương vàng của Nguyên còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đội tuyển Kun Khmer Việt Nam lần đầu giành chức vô địch thế giới ở nội dung này.

Chọn ngành Giáo dục thể chất để nối dài đam mê

Với thành tích quốc tế và Huân chương Lao động hạng Nhất được trao tặng, Hoàng Trung Nguyên đủ điều kiện tuyển được thẳng vào đại học theo diện thành tích. Nguyên đăng ký học ngành Giáo dục thể chất theo hệ đào tạo thường xuyên của Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Hoàng Trung Nguyên là vận động viên xuất sắc đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: NVCC

Nguyên cho biết lịch tập huấn, tập trung đội tuyển và thi đấu trong, ngoài nước thường xuyên thay đổi, khiến em khó theo học theo khung giờ cố định. Hệ đào tạo thường xuyên có thời gian học linh hoạt hơn, giúp em chủ động sắp xếp lịch trình, tiếp tục tập luyện và cống hiến cho thể thao, đồng thời từng bước chuẩn bị cho công việc sau này.

Với chàng trai 18 tuổi, lựa chọn ngành học không chỉ nhằm có thêm một tấm bằng đại học mà còn là bước chuẩn bị cho chặng đường dài sau khi rời sàn đấu.

Hoàng Trung Nguyên thường xuyên tập luyện chuẩn bị cho các giải đấu khác. Ảnh: Hoàng Anh

Những năm tháng thi đấu giúp Nguyên tích lũy kinh nghiệm thực tế, hiểu giá trị của kỷ luật, ý chí và tinh thần vượt khó. Trong khi đó, kiến thức tại giảng đường sẽ giúp em bổ sung nền tảng khoa học vận động, phương pháp huấn luyện và kỹ năng sư phạm để có thể hướng dẫn người khác một cách bài bản.

“Tôi chọn ngành sư phạm vì muốn dùng sự điềm tĩnh và thấu hiểu của mình để hướng dẫn thế hệ trẻ. Sau này, khi không còn thi đấu nữa, tôi mong muốn được tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và niềm đam mê thể thao cho các bạn trẻ”, Nguyên tâm sự.