Sau khi nhận huy hiệu truyền cảm hứng tại cuộc thi robot lớn nhất thế giới dành cho học sinh, Trần Phương Thảo (lớp 11 Tin 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) được tuyên dương "Thanh niên sống đẹp" của TP Hà Nội năm 2026.

Tháng 1/2026, khi đang học lớp 10, Phương Thảo giữ vai trò đội phó đội FTC 24751 Việt Nam tham dự First Tech Challenge, cuộc thi robot dành cho học sinh trung học lớn nhất thế giới. Đội giành chức vô địch quốc gia, sau đó trở thành Á quân bảng đấu tại vòng quốc tế tổ chức ở Mỹ.

Phương Thảo là thí sinh Việt Nam duy nhất được ban giám khảo cuộc thi robot quốc tế trao huy hiệu truyền cảm hứng “You Inspire Me”. Theo Thảo, huy hiệu này ghi nhận quá trình tham gia giải đấu, từ khả năng giao tiếp, làm việc nhóm đến những đóng góp cho cộng đồng.

Trước đó, để trở thành một trong hai nữ sinh được chọn vào đội tuyển, Thảo không chỉ thể hiện chuyên môn mà còn cho thấy sự nhanh nhạy, khả năng lãnh đạo và kết nối mọi người.

Trần Phương Thảo được trao tặng huy hiệu truyền cảm hứng “You Inspire Me" tại cuộc thi robot quốc tế First Tech Challenge 2026. Ảnh: NVCC

Trước đó, Thảo cùng nhóm nghiên cứu giành giải Nhất cấp thành phố Hà Nội ở cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2025 với dự án “Hệ thống Voibot AI phục vụ học tập, nghiên cứu và hỗ trợ người già, trẻ nhỏ”.

“Trong bối cảnh chuyển đổi số, người cao tuổi và người khuyết tật gặp nhiều khó khăn khi tra cứu thông tin. Từ thực tế đó, em vận dụng kiến thức về robot để phát triển sản phẩm hỗ trợ họ. Thay vì phải tự sử dụng công cụ tìm kiếm, người dùng có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên. Robot sẽ tiếp nhận, xử lý yêu cầu, tự động tìm kiếm thông tin trên mạng và trả lời bằng giọng nói, qua đó hỗ trợ những người yếu thế trong xã hội”, Thảo chia sẻ.

Ngoài ra, Thảo còn từng cùng nhóm giành giải Vàng ở cuộc thi kinh doanh “Giả lập doanh nghiệp châu Á” (Asian business simulation) 2025.

Bên cạnh các cuộc thi công nghệ và hoạt động tập thể, Phương Thảo duy trì kết quả học tập nổi bật, có điểm trung bình thuộc nhóm đầu khóa và nhận học bổng của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Thảo hiện là lớp trưởng lớp 11 Tin 1, phó khối chuyên Tin và nằm trong top 20 đại sứ của trường.

Từ các cuộc thi công nghệ đến hành trình lan tỏa STEM

Nhận thức được vai trò của STEM, Thảo chủ động vận dụng kiến thức về công nghệ, tinh thần khởi nghiệp và khả năng kết nối nguồn lực để triển khai các dự án cộng đồng, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục STEM cho học sinh ở những địa phương còn nhiều khó khăn.

Thảo hiện là lớp trưởng lớp 11 Tin 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội. Ảnh: NVCC

Với vai trò trưởng ban tổ chức chuỗi sự kiện STEAM Sprout mùa 1, Thảo chủ động kêu gọi tài trợ, kết nối các đội thi robot đến 6 trường học tại Hà Tĩnh, qua đó lan tỏa kiến thức và truyền cảm hứng cho gần 3.000 học sinh.

Nữ sinh cũng đại diện trao tặng quỹ “Ươm mầm STEAM” cho 6 ngôi trường này.

Tại STEAM Sprout mùa 2 vào tháng 8/2026, Thảo cùng các bạn tặng hơn 1.200 đầu sách về khoa học, STEAM, lịch sử và văn học cho 6 trường nói trên, giúp học sinh có thêm tài liệu để tìm hiểu sâu hơn về STEAM.

Thảo cũng trực tiếp hướng dẫn học sinh địa phương tiếp cận STEM và làm quen với lập trình.

"Em rất vui khi cảm nhận được niềm yêu thích, cảm hứng với STEM ở các học sinh tham gia sự kiện", Thảo chia sẻ.

Với những thành tích ấn tượng, mới đây, Trần Phương Thảo được Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026.

Trần Phương Thảo được tuyên dương “Thanh niên sống đẹp” của TP Hà Nội năm 2026. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với VietNamNet, Thảo cho hay rất vui và vinh dự khi được trao giải thưởng này. “Đây là động lực để em tiếp tục cố gắng tổ chức các chương trình về STEM trong tương lai”, Thảo nói.

Theo Thảo, để cân bằng giữa việc tham gia các hoạt động, cuộc thi và duy trì kết quả học tập tốt, em chủ động lên kế hoạch và phân bổ thời gian hợp lý.

Luôn ưu tiên việc học chính khóa, Thảo tập trung nghe giảng, cố gắng hiểu bài và hoàn thành bài tập ngay trên lớp để tiết kiệm thời gian ôn tập khi về nhà. Em phân chia thời gian cho từng công việc, tránh làm nhiều việc cùng lúc gây xao nhãng, giảm hiệu quả.

“Đầu mỗi tháng, em thường lập kế hoạch với các mục tiêu rõ ràng và cố gắng hoàn thành. Buổi sáng, em học chính khóa; buổi chiều dành thời gian làm bài tập và đào sâu kiến thức môn chuyên; buổi tối tập trung nhiều hơn cho các dự án cá nhân”, Thảo chia sẻ.

Thời gian rảnh, Thảo thường chơi bóng rổ hoặc đàn piano để thư giãn.

Thời gian tới, nữ sinh dự định tập trung học học, nắm vững kiến thức trên lớp và hoàn thành chương trình THPT. Đồng thời, em mong muốn lan tỏa niềm yêu thích STEM đến cộng đồng, hướng tới việc thành lập câu lạc bộ STEM và tổ chức dạy lập trình tại các trường học ở địa bàn khó khăn.