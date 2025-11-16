Bệnh nhân cho biết bản thân bắt đầu hút thuốc lá điện tử từ năm 13 tuổi, một năm sau hút thêm thuốc lá điếu, từ đó hút đồng thời cả 2 loại thuốc lá điện tử và thuốc lá điếu.

Tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân được cấp cứu cơn co giật, đặt ống nội khí quản, thở máy và gây mê. Điểm khác của bệnh nhân này so với tất cả các bệnh nhân khác là có suy thận xuất hiện rất sớm, tiến triển nhanh dẫn tới phải lọc máu.

Các cơ sở y tế tiếp nhận không ít trường hợp cấp cứu vì ngộ độc thuốc lá điện tử. Ảnh minh hoạ: Phạm Hải

Qua xét nghiệm, mẫu thuốc lá điện tử do gia đình cung cấp được xác định có chứa hai chất ma túy tổng hợp thế hệ mới là MDMB - 4en PINACA và ADB-4en-PINACA.

Khi các bác sĩ kiểm tra kỹ chức năng phổi, kết quả cho thấy bệnh nhân có rối loạn thông khí tắc nghẽn mức độ nặng; rất giống với căn bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính gặp ở các bệnh nhân nghiện thuốc lá, thuốc lào nhiều năm.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai, tình trạng này là giai đoạn cuối của bệnh phổi do thuốc lá rất khó chữa, ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới sức khỏe bệnh nhân và đang là gánh nặng với hệ thống y tế.

Thu Loan