Ngày 2/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng Công an phường Trấn Biên và Tam Hiệp đã nhanh chóng điều tra, truy xét, bắt giữ nghi phạm gây ra 3 vụ cướp liên tục chỉ trong một đêm.

Công an làm việc với đối tượng Tuấn. Ảnh: Đ.A

Theo thông tin ban đầu, trong khoảng thời gian từ 2h - 4h30 rạng sáng 1/8, công an liên tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị một thanh niên đi xe máy, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang dùng dao khống chế, cướp tài sản tại các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn phường Tam Hiệp và Trấn Biên.

Nhận định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng với thủ đoạn manh động, liều lĩnh, gây hoang mang dư luận, lực lượng công an địa phương phối hợp với phòng CSHS triển khai các biện pháp truy xét đối tượng.

Sau chưa đầy 10 giờ điều tra, đến 13h cùng ngày, công an đã xác định được đối tượng và tiến hành bắt giữ Đặng Hoàng Tuấn (19 tuổi, ngụ khu phố Tân Lân, phường Trấn Biên) khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà.

Công an dẫn giải Tuấn đến hiện trường vụ cướp do Tuấn gây ra. Ảnh: Đ.A

Qua đấu tranh, Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bước đầu, đối tượng cho biết do cần tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định cướp tài sản tại các cửa hàng tiện lợi.

Công an phường Trấn Biên đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.