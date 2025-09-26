Ngày 26/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với N.A.Q. (SN 1996, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”.

Trước đó, ngày 3/9, Thanh tra Bộ Công an có công văn truyền đạt chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc xử lý người có dấu hiệu vi phạm chuyển cuộc gọi về số điện thoại đường dây nóng Bộ Công an trái quy định. Công an Đà Nẵng vào cuộc điều tra, xác minh số điện thoại trên là của N.A.Q.

Hình ảnh thu thập từ điện thoại cho thấy Q. đã chuyển cuộc gọi vào đường dây nóng Bộ Công an. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Làm việc với cơ quan công an, Q. khai đã dùng số điện thoại di động của mình để đăng ký vay nợ tài chính qua app. Đến hạn trả nợ, Q. không có tiền trả nên bị nhiều số điện thoại gọi đến đe dọa, gây áp lực.

Liên tục bị điện thoại đòi nợ trong thời gian dài, lúc 20h44 ngày 23/8, khi nhận cuộc gọi đòi nợ, nam thanh niên đã chuyển cuộc gọi từ số điện thoại cá nhân trên về số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an.

Công an TP Đà Nẵng cảnh báo, việc tự ý chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng của Bộ Công an là hành vi xâm phạm quyền thu thập, sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tiếp nhận, xử lý thông tin của cơ quan chức năng.

Theo điểm e, khoản 3, Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022), hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật” bị phạt từ 10–20 triệu đồng đối với tổ chức, và từ 5–10 triệu đồng đối với cá nhân.