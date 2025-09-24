Sáng 24/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thông qua phản ánh của người dân đến số điện thoại đường dây nóng của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT - Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã kịp thời ngăn chặn một người đàn ông chở tấm tôn, gây mất an toàn giao thông.

Theo đó, hồi 6h15 cùng ngày, một người dân đã ghi hình người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS 98B1-556.XX chở tấm tôn sắc như dao, lưu thông trên Đại lộ Thăng Long. Người này đã gửi hình ảnh và thông tin phản ánh đến số điện thoại đường dây nóng của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình.

Người đàn ông chở tấm tôn sắc như dao đi trên đường. Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử tổ tuần tra kiểm soát, sử dụng mô tô để tiếp cận, dừng xe, kiểm tra phương tiện.

Qua kiểm tra, lái xe là Lục Văn T. (SN 1992, quê ở tỉnh Lào Cai). Người này không có giấy phép lái xe và đã tự ý thay đổi khung xe, chở hàng vượt quá khổ giới hạn của xe.

Tổ CSGT đường phương tiện để xử phạt. Ảnh: CACC

Lực lượng CSGT đã yêu cầu tài xế dỡ hàng hóa chở cồng kềnh, đồng thời, tạm giữ phương tiện.

Theo Cục CSGT, việc tự chế thành thùng xe cơ giới để chở hàng cồng kềnh, quá khổ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao trên đường.

Thực tế, đã có những vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra liên quan đến các phương tiện chở tôn quá khổ trên đường.