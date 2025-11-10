XEM CLIP:

Ngày 10/11, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TPHCM) cho biết vừa phối hợp với các đơn vị y tế, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) thực hiện ca phẫu thuật lấy và vận chuyển mô, tạng của một bệnh nhân chết não để ghép cứu người.

Ê-kíp phẫu thuật mặc niệm trước khi tiến hành phẫu thuật lấy mô tạng của người bệnh chết não. Ảnh: BVCC

Trước đó, ngày 6/11, Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc (Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa) tiếp nhận trường hợp người bệnh N.N.Đ. (32 tuổi, ngụ xã Long Hải, TPHCM) nhập viện trong tình trạng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Người bệnh được chẩn đoán tổn thương ổ não, nứt sọ thái dương đỉnh, đỉnh chẩm thái dương, máu tụ dưới màng cứng, dập xuất huyết não và xuất huyết dưới nhện bán cầu phải. Các bác sĩ thăm khám, hội chẩn chuyên khoa xác định anh Đ. tổn thương não không thể hồi phục.

Các y bác sĩ đã chia sẻ, tư vấn cho gia đình anh Đ. về ý nghĩa nhân văn của việc hiến tạng. Với tấm lòng nhân ái, gia đình đã đồng ý hiến tim, phổi, gan và thận của anh để cứu người.

Mô tạng của bệnh nhân được bảo quản đưa từ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa về các bệnh viện khác để cứu người. Ảnh: BVCC

Lúc 14h30 ngày 9/11, sau phút mặc niệm, ê-kíp phẫu thuật gồm các chuyên gia đầu ngành cùng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã tiến hành phẫu thuật lấy và bảo quản tạng theo quy trình chuyên môn.

Ngay trong đêm, hàng chục cán bộ chiến sĩ Đội CSGT Số 2 và Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT Công an TPHCM) đã dẫn đường, hộ tống đoàn xe cứu thương đưa nội tạng bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa về 4 bệnh viện khác để cứu người.

Theo đó, tim và thận của bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, phổi được chuyển ra Bệnh viện Phổi Trung ương, gan được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Nghĩa cử cao đẹp của gia đình anh N.N.Đ. đã mang lại cơ hội sống cho 5 người bệnh và lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc về tình người, về sự sẻ chia giữa sự sống và cái chết.