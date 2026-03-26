Ngày 26/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Phan Ngọc Gia Huy (SN 2005, trú tại TPHCM) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Huy đã tạo tài khoản mạng xã hội giả mạo phụ nữ, thường xuyên đăng tải hình ảnh nhạy cảm, mồi chài nam giới tham gia “chat sex”.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, đối tượng dụ nạn nhân thực hiện hành vi nhạy cảm qua video, đồng thời bí mật ghi lại màn hình.

Sau đó, Huy dùng những video này để đe dọa gửi cho người thân hoặc phát tán lên mạng nếu nạn nhân không chuyển tiền. Một nam thanh niên tại Đà Nẵng đã bị cưỡng ép chuyển 12 triệu đồng.

Qua xác minh, truy vết, công an xác định Huy đang ở TPHCM nên phối hợp bắt giữ khi đối tượng đang giả gái, gọi video dụ dỗ một nạn nhân khác.

Tại cơ quan công an, Huy khai đã lập nhiều tài khoản Zalo, Facebook giả mạo phụ nữ trẻ để kết bạn, làm quen, dụ dỗ nạn nhân thực hiện hành vi nhạy cảm nhằm chiếm đoạt tài sản. Đối tượng còn mua “đạo cụ” để cải trang, phục vụ việc lừa đảo.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Huy đã cưỡng đoạt tổng số tiền hàng tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước. Đối tượng dùng số tiền này vào mục đích tiêu xài cá nhân.