Đà Nẵng

Sau va chạm giao thông, nam thanh niên ở Đà Nẵng bị chân chống xe máy đâm sâu vào cẳng chân phải. Người dân phải cắt rời chân chống khỏi xe để đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 2/10, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cho biết vừa phẫu thuật cấp cứu cho một nam thanh niên bị chân chống xe máy đâm xuyên cẳng chân sau tai nạn giao thông.

Trước đó, anh H.V.M. (31 tuổi, trú xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi) được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng chân chống xe máy găm trong cẳng chân phải.

Theo anh M., sau khi xảy ra va chạm với một xe máy khác, chân chống xe đâm vào cẳng chân phải của anh và mắc lại. Người dân tại hiện trường sau đó cắt rời bộ phận này khỏi xe, giữ nguyên phần đang găm trong chân rồi nhanh chóng đưa anh đi cấp cứu.

Chiếc chân chống xe gắn máy đâm xuyên cẳng chân phải nạn nhân thời điểm nhập viện. Ảnh: Bùi Huân

Khi nhập viện, người bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định. Vùng cẳng chân phải có vết thương hở, dị vật kim loại đâm sâu vào phần mềm. Kết quả chụp X-quang không ghi nhận tổn thương xương.

Sau khi đánh giá tổn thương, các bác sĩ Khoa Cấp cứu phối hợp Khoa Ngoại chấn thương chỉ định phẫu thuật cấp cứu cho anh M.

Do đường đi của chân chống có nguy cơ gây tổn thương mạch máu, thần kinh và gân cơ, ê-kíp tiến hành kiểm soát các cấu trúc quan trọng trước khi lấy dị vật ra ngoài. Các bác sĩ đồng thời cắt lọc mô tổn thương, làm sạch vùng bị thương để hạn chế nguy cơ nhiễm trùng.

Chiếc chân chống xe máy được lấy ra khỏi cẳng chân người bệnh sau phẫu thuật. Ảnh: Bùi Huân

BSCKII Trình Anh Hoàng, Trưởng khoa Ngoại chấn thương, cho biết với dị vật đâm xuyên chi thể, điều quan trọng không phải là lấy ra càng nhanh càng tốt mà cần đánh giá chính xác đường đi và mối liên quan với mạch máu, thần kinh, gân cơ trước khi can thiệp.

Theo bác sĩ Hoàng, dị vật kim loại từ môi trường có thể mang theo đất, cát và vi khuẩn vào sâu trong mô. Vì vậy, việc thám sát, lấy dị vật, cắt lọc và làm sạch cần được thực hiện trong điều kiện phẫu thuật phù hợp.

Sau phẫu thuật, sức khỏe anh M. ổn định, vết thương tiến triển tốt. Người bệnh tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Bác sĩ thăm khám vết thương cho người bệnh sau khi lấy dị vật ra. Ảnh: Bùi Huân

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người bị dị vật lớn đâm xuyên và còn mắc lại trong cơ thể không tự ý rút ra. Người xung quanh cần hạn chế tối đa việc làm dị vật di chuyển, cố định tương đối vùng tổn thương, sau đó nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu ngoại khoa.