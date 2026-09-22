Theo CCTV, sau khi kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán ông Trương mắc chứng mất trí nhớ do mạch máu. Mức độ teo não của người đàn ông 49 tuổi này vượt xa người cùng tuổi, tương đương người khoảng 80 tuổi.

Bác sĩ Lý Cương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mạch máu não, Đại học Đồng Tế (Trung Quốc), cho biết ông Trương vẫn may mắn vì còn trẻ đồng thời được đưa đến bệnh viện sớm, dùng tiêu sợi huyết kịp thời. Bệnh nhân đã hồi phục nhưng vẫn phản ứng chậm khi thực hiện một số yêu cầu đơn giản, suy giảm khả năng thực hiện và trí nhớ.

Thức khuya, ngủ ít ảnh hưởng tới sức khỏe mạch máu. Ảnh: AI

Theo bác sĩ, chứng mất trí nhớ do mạch máu là hậu quả của các bệnh mạch máu não, thường xuất hiện sau nhồi máu não, xuất huyết não hoặc do bệnh lý mạch máu nhỏ trong não tiến triển lâu dài. Khác với bệnh Alzheimer tiến triển chậm và liên tục, chứng mất trí nhớ do mạch máu liên quan đến đột quỵ thường xuất hiện đột ngột sau một cơn đột quỵ, khiến chức năng nhận thức suy giảm theo từng nấc.

Bác sĩ cảnh báo bệnh mạch máu não không còn là vấn đề chỉ gặp ở người cao tuổi. Tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường, hút thuốc, thức khuya và uống quá nhiều rượu đều có thể gây tổn thương mạch máu não. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu; đường huyết và mỡ máu bất thường cũng có thể đẩy nhanh quá trình tổn thương.

Một số thói quen hằng ngày âm thầm ảnh hưởng não

Chế độ ăn nhiều đường, chất béo và muối: Thường xuyên ăn đồ chiên rán, đồ ngọt, nhiều muối có thể gây viêm mạn tính, tổn thương tế bào não và tạo gốc tự do phá hủy tế bào thần kinh. Chế độ ăn không lành mạnh cũng làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, xơ cứng động mạch, ảnh hưởng máu và oxy lên não.

Thiếu vận động: Thiếu vận động còn làm giảm lượng máu lên não và tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường.

Thiếu ngủ hoặc chất lượng giấc ngủ kém: Khi bạn ngủ, não loại bỏ các chất chuyển hóa như beta-amyloid. Thiếu ngủ khiến các chất này tích tụ, gây tổn thương tế bào thần kinh và ảnh hưởng quá trình củng cố trí nhớ. Các chuyên gia khuyến nghị mọi người nên ngủ trước 23h, đảm bảo 7-8 giờ mỗi đêm. Thiếu ngủ kéo dài có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp và mất trí nhớ.

Thiếu giao tiếp xã hội và kích thích trí tuệ: Học tập, đọc sách, chơi cờ và giao tiếp xã hội hình thành các kết nối thần kinh, đẩy lùi suy giảm nhận thức.

Chịu căng thẳng mạn tính trong thời gian dài: Căng thẳng kéo dài làm tăng cortisol. Hormone này có thể gây tổn thương tế bào vùng hồi hải mã, ức chế sự hình thành tế bào mới, đẩy nhanh lão hóa não và gây lo âu, trầm cảm.

Hút thuốc và uống quá nhiều rượu: Nicotine trong thuốc lá và rượu có thể gây tổn thương tế bào thần kinh, khiến mô não bị teo, đồng thời làm tổn thương mạch máu não, tăng nguy cơ đột quỵ và mất trí nhớ.