Đại diện hãng Proofpoint trao chứng nhận cho Công ty Cổ phần Nam Trường Sơn Hà Nội (NTSHN).

Trong bối cảnh nền kinh tế số Việt Nam tăng tốc, các tổ chức và doanh nghiệp đang đối mặt với sự gia tăng rõ rệt của các hình thức tội phạm mạng mang động cơ tài chính, bao gồm các chiến dịch phishing được công nghiệp hóa, hành vi đánh cắp thông tin đăng nhập và các mô hình lừa đảo xuyên biên giới. Email tiếp tục là kênh tấn công phổ biến hàng đầu, trong khi quy mô và mức độ tinh vi của các cuộc tấn công ngày càng gia tăng nhờ sự hỗ trợ của công nghệ mới. Điều này khiến các giải pháp bảo mật truyền thống không còn đủ để xử lý hiệu quả những rủi ro nhắm vào con người.

Đại diện Proofpoint cho biết, nền tảng an ninh mạng của Proofpoint được xây dựng theo định hướng đưa yếu tố con người làm trung tâm, nhằm bảo vệ cách con người và các hệ thống thông minh cùng vận hành trên email, môi trường Cloud và các công cụ khác. Bằng việc kết hợp các nguồn Threat Intelligence, phân tích hành vi và cơ chế phát hiện dựa trên AI, nền tảng này hỗ trợ doanh nghiệp ngăn chặn các cuộc tấn công lừa đảo, hạn chế thất thoát dữ liệu và tăng cường quản trị việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong môi trường doanh nghiệp.

Ông Henry Chua - Lãnh đạo Kinh doanh khu vực Bắc Á, Proofpoint

Thông qua Công ty Cổ phần Nam Trường Sơn Hà Nội (NTSHN), khách hàng tại Việt Nam sẽ có thể tiếp cận các năng lực cốt lõi trong danh mục giải pháp của Proofpoint, gồm:

Proofpoint Collaboration Security Prime - nền tảng bảo mật hợp nhất, giúp bảo vệ các tương tác trên nhiều nền tảng, đồng thời mở rộng khả năng chống lừa đảo không chỉ trên email mà còn trên các nền tảng nhắn tin, mạng xã hội và nhiều kênh khác. Theo Proofpoint, giải pháp đạt hiệu quả lên tới 99,999%, góp phần củng cố vị thế của hãng trên thị trường an ninh mạng toàn cầu.

Data Security and Governance - giải pháp bảo mật và quản trị dữ liệu theo hướng lấy con người làm trung tâm, có khả năng thích ứng và bao phủ toàn diện. Bằng cách phân tích đồng thời nội dung và hành vi trên đa kênh như email, endpoint, cloud… và các kho dữ liệu với Nexus AI, giải pháp cho phép đội ngũ bảo mật nhận diện và giảm thiểu rủi ro phát sinh từ người dùng bất cẩn, người dùng có chủ đích xấu hoặc các tài khoản đã bị xâm phạm. Các cơ chế kiểm soát có thể thích ứng và tự động phản ứng theo thời gian thực trước nguy cơ mới, từ đó giúp hạn chế rò rỉ dữ liệu, lộ lọt thông tin và các mối đe dọa nội bộ.

AI Security - là nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bảo mật mọi tương tác liên quan đến trí tuệ nhân tạo trên toàn tổ chức thông qua khả năng khám phá tập trung, thực thi chính sách theo ngữ cảnh trong thời gian thực và xây dựng audit trail đầy đủ cho từng tương tác. Giải pháp cho phép doanh nghiệp phát hiện và kiểm kê các ứng dụng AI đang được sử dụng, áp dụng chính sách phù hợp với ngữ cảnh sử dụng của nhân viên, đồng thời tăng cường khả năng kiểm soát và đối soát trong môi trường vận hành mới.

Proofpoint cho biết hãng luôn có tiêu chí lựa chọn các đối tác phân phối dựa trên độ phủ hệ sinh thái và năng lực kỹ thuật chuyên sâu. Thành lập từ năm 2006, NTSHN đã hoạt động lâu năm trên thị trường an ninh mạng Việt Nam, cùng đội ngũ kỹ thuật được đào tạo và chứng nhận từ các hãng công nghệ. Doanh nghiệp cũng đã triển khai nhiều dự án quy mô lớn trong khối cơ quan nhà nước, tài chính, ngân hàng và doanh nghiệp.

Các khách mời tới tham dự buổi lễ.

Ông Nelson Soon, Phó Chủ tịch phụ trách Kênh phân phối và Liên minh khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Nhật Bản của Proofpoint, cho biết:

“Các đối tác đóng vai trò quan trọng trong việc giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro, đơn giản hóa bảo mật và tạo ra những kết quả có thể đo lường được. Chúng tôi rất vui mừng khi bắt đầu mối quan hệ hợp tác này với NTSHN, qua đó tiếp tục củng cố cam kết lâu dài của Proofpoint tại Việt Nam và hỗ trợ các tổ chức tiếp cận nền tảng an ninh mạng lấy con người cùng AI làm trung tâm, được xây dựng cho kỷ nguyên AI.”

Bà Vũ Thị Lan Phương, Giám đốc điều hành của NTSHN, chia sẻ: “Việc trở thành nhà phân phối ủy quyền của Proofpoint tại Việt Nam là dấu mốc quan trọng trong chiến lược hoàn thiện hệ sinh thái giải pháp an ninh mạng mà NTSHN cung cấp ra thị trường. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa công nghệ của Proofpoint và năng lực tư vấn, hỗ trợ triển khai của NTSHN sẽ giúp khách hàng tại Việt Nam nâng cao năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tinh vi.”

Theo thỏa thuận hợp tác, NTSHN (https://ntshanoi.com.vn/) sẽ phối hợp cùng Proofpoint trong việc hỗ trợ hệ sinh thái đối tác tại Việt Nam thông qua các chương trình nâng cao năng lực, đào tạo kỹ thuật và hỗ trợ triển khai trên thị trường. Hai bên kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực chống chịu an ninh mạng của doanh nghiệp Việt, đồng thời củng cố sự chủ động trong vận hành trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo ngày càng được ứng dụng sâu rộng trong hoạt động kinh doanh.

(Nguồn: Nam Trường Sơn Hà Nội)