Tại họp báo chiều 30/8, Trần Tiến Dũng được đơn vị nắm bản quyền cuộc thi chọn tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế dành cho nam giới Manhunt International 2026.

Trần Tiến Dũng là đại diện Việt Nam tại cuộc thi Manhunt International 2026.

Trần Tiến Dũng sinh năm 1997 tại Phú Thọ, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh từng là giám đốc marketing của chuỗi phòng tập và hiện là người mẫu tự do.

Cuối năm 2025, anh đoạt ngôi vị Nam vương Manhunt Vietnam 2025 cùng giải phụ Nam vương có hình thể đẹp nhất tại cuộc thi.

Thời gian qua, anh dành thời gian chuẩn bị cho đấu trường quốc tế, tập luyện hình thể, kỹ năng trình diễn, giao tiếp và ngoại ngữ.

Tiến Dũng nỗ lực chinh phục cuộc thi quốc tế sau 9 tháng đăng quang.

Tiến Dũng cũng chia sẻ về áp lực sau khi đăng quang trong nước. Anh từng có lúc hoài nghi bản thân trước những kỳ vọng lớn. Qua quá trình trưởng thành, anh nhận ra không cần sống theo mục tiêu của người khác mà cần hiểu mình và giữ được bản lĩnh riêng.

"Tôi muốn mang hình ảnh người đàn ông tự tin, trưởng thành, hiện đại và luôn lan tỏa những hình ảnh đẹp nhất của người Việt Nam ra đấu trường quốc tế", Trần Tiến Dũng nói.

Việc tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Quản trị kinh doanh, là một lợi thế giúp nam vương có thêm nhiều cơ hội trong công việc và cuộc sống.

Trước đây, Tiến Dũng từng đảm nhận các vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp vừa và nhỏ. Quá trình làm việc giúp anh xây dựng tư duy về quản trị, trở thành nền tảng khi bước sang những môi trường mới.

“Tôi xem đó vừa là điểm tựa, vừa là bất lợi. Điểm tựa là mình đã có nền tảng về quản trị, còn bất lợi là khi bước sang một môi trường khác phải làm quen và học hỏi lại từ đầu”, nam vương cho hay.

Dù ở bất kỳ môi trường nào, Trần Tiến Dũng cho rằng điều quan trọng là không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng để hoàn thiện bản thân.

Đơn vị giữ bản quyền cuộc thi tại Việt Nam đặt kỳ vọng Tiến Dũng giành danh hiệu cao nhất hoặc ít nhất vào Top 5. Theo người này, nam vương có lợi thế về ngoại hình, sự mạnh mẽ, nam tính và nền tảng học vấn tốt.

Manhunt International được tổ chức lần đầu năm 1993, là một trong 3 sân chơi nhan sắc lớn nhất dành cho nam giới, bên cạnh Mr World, Mr International.

Cuộc thi đánh giá thí sinh ở nhiều tiêu chí như hình thể, trình diễn, giao tiếp, đồng thời đề cao sức khỏe, sự nghiệp và những đóng góp cho cộng đồng. Năm nay, các thí sinh tham gia chuỗi hoạt động tại Sri Lanka trước khi bước vào đêm chung kết dự kiến ngày 9/9.

Clip nam vương Trần Tiến Dũng chia sẻ

Ảnh, clip: HK, BTC