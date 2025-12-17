Sau 3 tháng tranh tài, top 36 thí sinh Manhunt Vietnam bước vào đêm thi quyết định. Chiến thắng chung cuộc thuộc về Trần Tiến Dũng - người mẫu sinh năm 1997 quê Phú Thọ. Anh cao 1,86m, nặng 81kg, số đo 109-85-103cm. Anh còn nhận giải phụ Nam vương có hình thể đẹp nhất tại cuộc thi.

Khoảnh khắc đăng quang của Trần Tiến Dũng.

Trần Tiến Dũng tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh từng là giám đốc marketing của chuỗi phòng tập và hiện là người mẫu tự do. Trước khi ghi danh tại Manhunt Vietnam, anh từng lọt Top 20 Mister Vietnam 2024.

Trần Tiến Dũng nói khi đến Manhunt Vietnam đặt sự quyết tâm cao, tập luyện để giảm 6kg, xin nghỉ việc để chuẩn bị cho hành trình tại cuộc thi và may mắn giành chiến thắng.

Trong đêm chung kết, Trần Tiến Dũng gây ấn tượng với phần thi ứng xử bằng song ngữ. Anh nhận câu hỏi chung dành cho top 6: “Lừa đảo trực tuyến đang trở thành mối đe dọa toàn cầu, liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia và buôn người, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng. Theo bạn, đâu là giải pháp xử lý hiệu quả nhất để chấm dứt vấn nạn này?”.

Trần Tiến Dũng cho biết các hành vi liên quan đến lừa đảo và mua bán người trái phép đều vi phạm pháp luật. Theo anh, việc xử phạt là cần thiết để răn đe và ngăn chặn những vi phạm.

Mức xử phạt đối với hành vi lừa đảo, mua bán người trái phép cần đủ nghiêm khắc nhằm giảm thiểu và tiến tới chấm dứt những tình trạng tiêu cực hiện nay.

Nam vương Trần Tiến Dũng (cầm quyền trượng) và các á vương tại cuộc thi.

“Theo tôi, nguyên nhân chính đến từ sự thiếu hiểu biết và hạn chế về kiến thức của một bộ phận người dân. Chính điều này đã tạo điều kiện cho các đối tượng xấu dễ dàng vẽ ra những “chiếc bánh vẽ” về lợi ích, khiến nhiều người tin rằng có thể đạt được thành công một cách dễ dàng, từ đó rơi vào bẫy lừa đảo”, anh nói.

Khoảnh khắc đăng quang nam vương của Trần Tiến Dũng

Tân Nam vương nhận 200 triệu đồng tiền mặt, quyền trượng và vật phẩm đăng quang. Đồng thời anh được quyền đại diện Việt Nam tham gia Manhunt International 2026.

Các danh hiệu á vương từ 1 đến 5 lần lượt thuộc về: Đỗ Trung Tuấn (diễn viên đóng Hành trình công lý trên VTV), Phạm Văn Quốc, Tống Nhựt Trường, Nguyễn Đức Quang và Phạm Đỗ Nhật Tiến.

Các thí sinh trong đêm thi.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm những người mẫu nam có ngoại hình nổi bật, bản lĩnh, tài năng và sứ mệnh truyền cảm hứng, để đại diện Việt Nam thi Manhunt International 2026 - cuộc thi lớn bậc nhất quốc tế dành cho nam giới.

Đây là lần thứ 2 Việt Nam tổ chức cuộc thi. Lần đầu tiên là năm 2006 với người chiến thắng là Ngô Tiến Đoàn. Từ đó đến nay, đơn vị nắm bản quyền cuộc thi phần lớn chọn ứng viên phù hợp cử đi thi quốc tế.

Ảnh, clip: BTC, Top Sao